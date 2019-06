30. Juni 2019, 22:18 Uhr Gründungsveranstaltung Initiative gegen Fachkräftemangel

Genossenschaft will Wohnraum für Vertreter sozialer Berufe generieren

Ein wichtiger Schritt gegen den Fachkräftemangel im Landkreis Dachau: Am Montag, 1. Juli, wird in Karlsfeld eine Genossenschaft gegründet, mit der der CSU-Kreisvorsitzende, Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath, dem Personalmangel in vielen sozialen Berufen begegnen will. Neben dem Fachkräftemangel in der Pflege, erklärt Seidenath, zeichneten sich auch in weiteren sozialen Berufen, etwa bei Erzieherinnen und Erziehern, bei der Heilerziehungspflege sowie in den verschiedenen Professionen der Heilmittelerbringer zunehmend personelle Probleme ab. "Dem steigenden Bedarf an medizinischer, pflegerischer sowie sozialer Versorgung stehen vor allem die hohen Mietpreise in den Ballungsräumen gegenüber, die für Fachkräfte in Sozial- und Gesundheitsberufen nicht mehr leistbar sind", schreibt Seidenath in einer Pressemitteilung. Diesem Missstand soll mit der Gründung der "Wohnungsvermittlung für Menschen in Sozial- und Gesundheitsfachberufen im Landkreis Dachau - Habt ein Herz für soziale Berufe! eG" begegnet werden. Die Genossenschaft will vor allem von privaten Vermietern Wohnraum zu angemessenen Preisen bereitstellen. Mitglieder können Einrichtungen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich Dachaus werden.