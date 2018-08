27. August 2018, 22:15 Uhr Großevent Festival auf der Einkaufsmeile

Zur Langen Tafel in der Münchner Straße werden wieder Tausende Besucher erwartet

Das Event zieht Tausende Besucher an und ist eine feste Größe im Terminkalender der Stadt: Die Lange Tafel in der Münchner Straße. Dachaus längstes Straßenfestival findet heuer am Samstag, 8. September, statt. Wegen des Festivals steht der Verkehr auf der Münchner Straße wieder still. Stattdessen werden Bühnen, Stände und Tische auf der Dachauer Einkaufsmeile aufgestellt. Die Lange Tafel am letzten Wochenende der Sommerferien dauert von 11 bis 24 Uhr. Zu dem Fest werden auch viele Besucher aus dem Umland erwartet.

Bands und andere Gruppen auf drei Bühnen, verteilt auf einer Strecke von mehr als 600 Metern, werden die Besucher unterhalten. Um 11 Uhr ist der traditionelle Anstich des Freibier-Fasses auf der Hauptbühne. Die Geschäftstreibenden der Münchner Straße empfangen ihre Gäste mit einer kühlen Mass Bier. Weiter geht es mit einer Mischung aus Sport und Tanz: Unter anderem werden Piloxing, Line Dance, Flamencotänze, Taekwondo und Trampolin-Vorführungen geboten. Bands wie Bluehouse, The Governors, Orange Fizz, Groovinger, Le Fanfare d'Orient Express, Ginger Red und die Percussion-Gruppe Pica-Pau unterhalten die Besucher mit Live-Musik zum Mitsingen und Mittanzen. Die etwa 80 Stände, betrieben von Vereinen, Einzelhändlern und Gastronomie, bieten Informationen, Produkte und Leckereien an.

Ein besonderes Highlight auf der Langen Tafel ist seit vergangenem Jahr das Kinderparadies von Spielwaren Schmidt auf dem Parkplatz der Sparkasse. Hier können nicht nur kleine Besucher viele spannende Attraktionen entdecken: Von der Forscherstation des Sea Life mit echtem Fühlbecken über ein großes Trampolin-Areal bis hin zu einem Segway-Parcours und vielen weiteren Angeboten für Groß und Klein. Das Kinderparadies ist der perfekte Ort, um die Sommerferien mit der Familie ausklingen zu lassen.

Dass die Lange Tafel heuer bereits zum 13. Mal veranstaltet wird, ist nicht nur den Geschäftstreibenden der Münchner Straße zu verdanken. Viele Unterstützer wie die Volksbank Raiffeisenbank Dachau, die Sparda Bank Dachau, die Sparkasse Dachau sowie die Stadt Dachau und ehrenamtliche Helfer tragen zu dem Straßenfest einen wichtigen Teil bei.

Während der Langen Tafel stehen die Autos in der Dachauer Einkaufsmeile still. Die Münchner Straße ist am Samstag, 8. September, von 5 Uhr bis Sonntag, 9. September 6 Uhr für den Verkehr gesperrt. Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge in der Münchner Straße schon am Vorabend zu entfernen. Besucher der Langen Tafel können die Parkplätze auf der Ludwig-Thoma-Wiese, am Dachauer Bahnhof und weitere öffentliche Parkplätze nutzen. Das Programm für Dachaus längstes Straßenfestival steht - jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.