27. Februar 2019, 21:56 Uhr Großer Bedarf 16 neue Wohnungen in Dachau Süd

In Dachau Süd sollen 16 neue Wohnungen entstehen. Der Bau- und Planungsausschuss des Stadtrats genehmigte ein Bauvorhaben an der Spitzwegstraße, westlich der Gröbenrieder Straße. Zunächst müssen auf dem Grundstück Gebäude abgerissen werden. Dann werden ein Mehrfamilienhaus und ein Doppelhaus errichtet. Das Mehrfamilienhaus soll drei Vollgeschosse und ein ausgebautes Dachgeschoss bekommen, 14 Wohnungen sind geplant. Dazu kommt ein Doppelhaus auf einer Grundfläche von etwa 140 Quadratmetern Größe mit zwei Vollgeschossen und einem Dachgeschoss. Auf dem Grundstück von etwa 1200 Quadratmeter Größe sollen kleine Garten- und Terrassenstücke angelegt werden. Auch ein Kinderspielplatz ist bauordnungsrechtlich vorgeschrieben und eingeplant. Die Gebäudefassade wird durch Erker und Balkone strukturiert. Die 18 vorgeschriebenen Stellplätze entstehen zum größten Teil in einer Tiefgarage. Der Beschluss des Bauausschusses erging einstimmig.