27. Juni 2019, 22:03 Uhr Großer Auftritt "Das wird fett"

Im September feiert die Freiwillige Feuerwehr Dachau drei Tage lang ihr 150-jähriges Bestehen. Höhepunkt ist das Konzert von "LaBrassBanda im Volksfestzelt. Moderiert wird der Event vom Dachauer Musiker Sascha Seelemann, der dem Abend schon jetzt entgegenfiebert

Von Rudi Kanamüller, Dachau

Große Ereignisse, sagt man, werfen ihre Schatten voraus. So auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Dachau. Sie wird heuer 150 Jahre alt. Vom 13. bis 15. September wird auf der Thomawiese gefeiert - im Volksfestzelt, das eigens aus diesem Anlass länger stehen bleibt und von Festwirt Ewald Zechner bewirtschaftet wird. Höhepunkt wird dabei am 13. September um 20 Uhr der Auftritt der Band LaBrassBanda aus Übersee sein, die mit ihrer Neuen Volksmusik vor wenigen Wochen 20 000 Besucher auf dem Münchner Königsplatz zum Tanzen gebracht hat und die im Rahmen ihrer Bierzelttour 2019 bei der Freiwilligen Feuerwehr Station macht. Sie selbst bezeichnen ihre Musik als Bayerischen Gypsy Brass, Funk Brass oder Alpen Jazz Techno. LaBrassBanda wird ins Bierzelt nicht nur ein altes, in seine Einzelheiten zerlegtes Feuerwehrauto als Bühnenkulisse mitbringen, sondern auch, wie Trompeter Jörg Hartl bei der Pressekonferenz der Feuerwehr sagte, mit Sicherheit auch ihren Feuerwehrler-Song "Alarm" spielen. Jörg Hartl, der bereits mit zahleichen internationalen Stars gespielt hat, ist auch Gründer der Bigband Dachau und Trompetenlehrer bei der Knabenkapelle.

Was die Feuerwehr so alles auf die Beine, beziehungsweise auf die Räder stellen wird, das erläuterten Mitglieder des Feuerwehrvereins in der Dachauer Feuerwehrzentrale. Vor rund zweieinhalb Jahren, so Vorstand Stefan Fichtl, habe man bereits mit den Vorbereitungen und Planungen des großen Feuerwehrjubiläums begonnen. "Wir wollen der Stadt etwas Besonderes bieten, was die Stadt wegen der engen Raumverhältnisse auf dem Rathausplatz nicht stemmen könnte." Dabei wolle man etwas machen, "was zu uns passt", sagte Fichtl. Die Wahl sei so auf LaBrassBanda gefallen. Dass die Feuerwehr damit einen Glücksgriff getan hat, lässt sich an einer Zahl ablesen: von den 3800 Karten für das Konzert im Bierzelt, sind bereits 3400 verkauft; sie kosten 33 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Und Fichtl ist sicher: "Karten an der Abendkasse wird es nicht geben." Die restlichen 400 Karten können noch über die einschlägigen Vorverkaufsstellen (Stadt Dachau, Amt für Kultur, Tourismus und Zeitgeschichte, Dachauer Rundschau, www.labrassbanda.com, www.muenchenticket.de, www.eventim.de) ergattert werden. Stolz ist Fichtl besonders darauf, dass wenigstens die Hälfte der Tickets von Dachauern erworben wurde. Die Feuerwehr weist vorsorglich darauf hin, dass dies "keine Bierzeltveranstaltung" wird. Also keine Bierbänke und Masskrüge. Den Abend mit LaBrassBanda wird der Dachauer Sascha Seelemann moderieren, der selbst mit seiner Band Grizzlies um 18 Uhr auftreten wird. Seelemann: "Das wird fett."

Am Samstag, 14. September, werden sich von 10 bis 17 Uhr bei einem großen Aktionstag neben der Freiwilligen Feuerwehr Dachau und der Feuerwehrler aus Pellheim weitere Hilfs- und Rettungsorganisationen (Berufsfeuerwehr Flughafen, Flughafen Feuerwehr, THW, BRK, Polizei) auf der Ludwig-Thoma-Wiese mit Sonderfahrzeugen präsentieren. Alle werden ihre Geräte- und ihre Einsatzstärke vorstellen. Dazu gibt es Schauübungen und ein unterhaltsames Kinderprogramm. Am Samstagabend lädt die Feuerwehr Dachau zu einem Partyabend mit Landy Landinger & Band ins große Festzelt ein. Der Eintritt ist frei. Den Abend moderiert Susanne Rohrer vom Bayerischen Rundfunk (Bayern1).

Der Sonntag, 15. September, steht im Zeichen des großen Festumzuges und Festgottesdienstes auf der Ludwig-Thoma-Wiese (bei schlechter Witterung findet der Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Jakob statt). Beginn des Festgottesdienstes ist um 10 Uhr. Zelebriert wird er von Weihbischof Bernhard Haßlberger und von Feuerwehr-Mitglied Diakon Albert Wenning. Im Anschluss an den Festgottesdienst findet der Festumzug durch Dachau statt, der auf der Volksfestwiese endet. Der Verlauf, so Fichtl, entspreche dem des Faschingsumzugs. Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Festzelt mit den geladenen Vereinen wird es im Bereich der Ludwig-Thoma-Wiese nochmals eine Fahrzeugschau mit historischen Feuerwehrfahrzeugen und für die kleinsten Feuerwehrfreunde ein Kinderprogramm geben. Mit dabei das Fahrzeug mit der 60 Jahre alten Feuerwehrdrehleiter. Kommandant Hüller: "Das ist schon eine Wahnsinnsarbeit und anstrengend." Ein besonders Lob spricht die Feuerwehr der Stadt Dachau und dem Kulturamt für die "sehr gute Zusammenarbeit" aus. Bei der Gelegenheit, so betonten die Feuerwehrsprecher aber auch, dass sie die Veranstaltung nur stemmen könnten, "weil wir viele Sponsoren haben". Fichtl: "Die Veranstaltung ist nicht dazu da, um Geld zu verdienen." Das Jubiläum nutzt die Feuerwehr natürlich auch, um um Nachwuchs zu werben. Derzeit habe die Jugendfeuerwehr zwischen 40 und 50 Mitglieder. Insgesamt aber, so Fichtl, sei die Freiwillige Feuerwehr "personell und technisch gut aufgestellt". Wichtig sei, "dass wir das halten können". Derzeit hat die Feuerwehr Dachau 122 Aktive plus Jugend. Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins: "Das ist ein tolles Ehrenamt", auch Quereinsteiger sind willkommen. Man könne dort viel lernen - technisch und menschlich.