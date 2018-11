9. November 2018, 22:08 Uhr Großeinsatz der Feuerwehr Brand in Karlsfelder Tankstelle

Technischer Defekt löst Feuer im Shop aus. Der geschätzte Schaden: 250 000 Euro

Ein Brand in einer Tankstelle im Karlsfelder Gewerbegebiet hat am Freitagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Feuer war im Shop der Tankstelle in der Boschstraße ausgebrochen. Brandherd war offenbar ein Stromverteilerkasten in dem Shop, wie Untersuchungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ergeben haben. Durch die starke Rauchentwicklung wurde das Gebäude völlig verrußt. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, beträgt der Schaden etwa 250 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Der Zapfsäulenbereich der Tankstelle war von dem Brand nicht betroffen.

"Hätte es Feuer im Bereich der Zapfsäulen gegeben, wären wir wegen der Explosionsgefahr mit noch mehr Einsatzkräften ausgerückt", erklärt Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser. Im Notruf, der um 6.05 Uhr bei der Integrierten Rettungsleitstelle Fürstenfeldbruck einging, war zunächst von einem Kabelbrand in einem Sicherungskasten die Rede. Dennoch rückte ein Großaufgebot von 30 Feuerwehrmännern aus; im Einsatz war der Löschzug der Karlsfelder Feuerwehr, unterstützt von einem Löschfahrzeug der Dachauer Feuerwehr.

Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, drang aus dem Tankstellenshop starker Qualm. Um das Feuer bekämpfen zu können, setzten die Feuerwehrmänner Atemschutzgeräte ein. Innerhalb einer Stunde war der Brand gelöscht. "Wichtig war, dass die Einsatzkräfte eine Ausweitung des Feuers verhindern konnten", betont Kreisbrandinspektor Reimoser. Bei Ausbruch des Brandes war der Shop noch geschlossen. Die Feuerwehr informierte den Tankstellenbetreiber über den Brand. Er traf kurz darauf in dem völlig verqualmten Tankstellen-Shop ein.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nahmen am Freitagvormittag die Brandstelle näher unter die Lupe. Nach ihren Feststellungen war ein Stromverteilerkasten der Ausgangspunkt des Feuers. Von dort breiteten sich die Flammen über einen Gang in einem weiteren Raum des Tankstellen-Shops aus. Der starke Qualm zog das komplette Gebäude in Mitleidenschaft. Die Rauchschwaden verursachten erhebliche Rußschäden. Nach ersten Schätzungen der Polizei ist ein Schaden von 250 000 Euro entstanden. Brandursache war offenbar ein technischer Defekt.