Den Bewohnern einer Dachwohnung am Reinhold-Langenberger-Weg in Dachau wird der Jahreswechsel wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Der Feuerwerksspaß zu Silvester endete mit einem Großeinsatz der Feuerwehr. Eine Rakete hatte laut Polizei die Dachterrasse in Brand gesteckt. Ein entfernter Nachbar entdeckte die Flammen zuerst, alarmierte gegen 21.50 Uhr die Rettungskräfte. Die Flammen hatten sich schon in die Dämmung des Dachs gefressen. Die Bewohner versuchten schnell mit einem Gartenschlauch zu löschen bis die Rettungskräfte kamen. Eine Stunde war die Feuerwehr mit 25 Mann beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20 000 Euro.