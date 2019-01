25. Januar 2019, 21:40 Uhr Große Pläne Verdichtung nach oben

Im Bahnhofsbereich sollen zwei mehrgeschossige Gebäude mit 30 Wohnungen und Gewerbe entstehen

Von Renate Zauscher, Schwabhausen

An der Münchener Straße in Schwabhausen entsteht derzeit gegenüber dem Rathaus ein großes Wohn- und Geschäftsensemble mit mehreren Baukörpern. Noch deutlich größer dürfte ein Projekt im Bahnhofsbereich werden: Hier sollen, auf einem ebenfalls an der Münchener Straße gelegenen Areal, insgesamt an die dreißig Wohnungen sowie Gewerberäume entstehen. Bereits vor knapp einem Jahr wurde über das Projekt im Bauausschuss erstmals beraten und dabei auch über die Möglichkeit gesprochen, hier Betreutes Wohnen unterzubringen. Die Lage sei ideal hierfür, hatte es geheißen, da Bahnhof und Einkaufsmöglichkeiten nur wenige Gehminuten entfernt seien.

Jetzt legte Gemeinderat und Architekt Georg Hillreiner (CSU) erste Pläne für eine mögliche Bebauung vor. Demnach sollen im nördlichen, zur Straße hin gelegenen Bereich des lang gestreckten Grundstücks zwei mehrstöckige und mit einem Flachbau verbundene Gebäude entstehen. Man strebe eine Verdichtung nach oben an, erklärte Hillreiner: Die Baukörper mit einer Länge von 24 beziehungsweise 16 Metern sollen außer dem Erdgeschoss zwei weitere Stockwerke umfassen und mit einem nur leicht geneigten Satteldach oder einem Pultdach versehen werden.

Geplant seien Gewerberäume mit einer Gesamtfläche von 360 Quadratmetern. Für deren Nutzung, so Hillreiner, gebe es noch keine detaillierten Pläne: Denkbar sei die Unterbringung von Arzt- und Büroräumen ebenso wie die eines Cafés, eines Restaurants oder auch eines Ladengeschäfts. Im Erdgeschoss des vorderen, zu Straße hin gelegenen Baus, könnten auch Pkw-Stellplätze untergebracht werden. Rund 980 Quadratmeter Geschossfläche, davon zirka 740 Quadratmeter reine Wohnfläche, wäre laut Hillreiners Berechnung für insgesamt zehn Wohnungen ausreichend.

Im südlichen Bereich des Grundstücks sind weitere drei Baukörper vorgesehen. Hier könnten auf einer Geschossfläche von rund 1700 Quadratmetern rund 19 Wohnungen geplant werden. Hillreiner denkt im Übrigen an den Bau einer Tiefgarage, über der zusätzliche Stellplätze sowie Grün- und Spielflächen entstehen könnten.

Im Bauausschuss wurden vor allem zwei Aspekte des Projekts diskutiert: die der Parkmöglichkeiten für Bahnfahrer entlang des Grundstücks und die Frage, ob für den vorderen Bereich ein eigener, vorhabensbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden soll und parallel dazu ein "normaler" Bebauungsplan für die restliche Fläche. Der Vorteil eines vorhabensbezogenen Bebauungsplan bestehe darin, dass die Gemeinde Schwabhausen hier etwas mehr Einfluss als im Normalfall auf die Planung habe, erläuterte Bürgermeister Josef Baumgartner den Ausschussmitgliedern.

Entlang der Bahngleise befinden sich derzeit im nördlichen Bereich Parkplätze auf Bahngelände und im südlichen Teil auf Privatgrund des Bauwerbers. Letzterer habe seine Bereitschaft angekündigt, diese Fläche weiterhin zur Verfügung zu stellen, erklärte Bürgermeister Baumgartner.

Eine Verlängerung des Parkbereichs nach Süden wie von Josef Perchtold (UBV) vorgeschlagen hält Baumgartner für wenig sinnvoll: Je mehr Parkmöglichkeiten vorhanden sind, desto mehr würden sie auch von Ortsfremden angefahren. Zuletzt erklärte sich der Bauausschuss mit einer Gegenstimme - der von Josef Perchtold - grundsätzlich einverstanden mit dem jetzt vorgelegten Planungsentwurf. Man stehe den Plänen "positiv gegenüber", heißt es im Beschluss; beide Bebauungsplanverfahren sollten parallel zueinander durchgeführt werden. Als nächstes wird sich das Gemeinderatsplenum mit dem Projekt befassen.