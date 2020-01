Der bekannte Münchner Musiker Aris Aristofanous kommt am Freitag, 17. Januar, mit seiner Band in die Kulturschranne. Der Abend steht unter dem Motto "Transkulturelle Begegnung". Ob Aris Aristofanous die griechische Welt der Musik oder in großem Maße Temperament und Feuer anklingen lässt oder die Stille - Nachdenklichkeit, Härte und Zartheit wechseln sich ab, melodiös Gefühlvolles, ja Sentimentales, mit scharf Rhythmischem. All dies findet sich in seinem Programm. Zu hören sind nämlich nicht nur Lieder und Texte in seiner Muttersprache, sondern auch englische und deutsche Titel - durchweg Eigenkompositionen mit anspruchsvollen lyrischen, bisweilen auch autobiografischen Texten. Diese Musik ist kreativ und weltoffen. In ihr werden Traditionen zu Trends und Trends zu Traditionen. In ihrem bunten Gewebe begegnen und verändern sich verschiedene musikalische Stile. Und in ihr finden auch Menschen ihren künstlerischen Ausdruck, die wie er schon lange nicht mehr nur an einem Ort zu Hause sind. An seiner Seite hat der Komponist und Musiker als Gitarrist und Leadsänger beim Konzert weitere exzellente Musiker: Polis Kallis (Gitarre, Bass) und Apostolos Myrtsidis (Gitarre, Bass). Das Konzert in der Kulturschranne beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Tickets gibt es zu 15 Euro bei allen Vorverkaufsstellen von Münchenticket (zum Beispiel in der Tourist Information Dachau), unter www.muenchenticket.de oder an der Abendkasse.