Am Schluss wacht Pinchy an ihrer Seite. An ihrem Todestag, dem 28. September 1988, will die 78-Jährige zur Bat-Mizwa-Feier ihrer Großnichte. Sie will mit dem Bus vom Jerusalemer Hauptbahnhof in den Kibbuz Magen fahren, nahe dem Gaza-Streifen, wo ihr Neffe mit seiner Familie lebt. Sie hat wie immer Geschenke besorgt. Und mit dabei ist Pinchy, der treue Dackel. Sie versteckt ihn meistens in der Tasche, um ihn an den Busfahrern vorbeizuschmuggeln.