20. November 2018, 21:50 Uhr Gremium europäischer Kommunen Löwl vertritt Landkreis im Rat der Regionen

Stefan Löwl (CSU) kann auch weiterhin seine Stimme im Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) einbringen. Der Dachauer Landrat ist als Vorsitzender des deutsch-polnischen Ausschusses erneut zum stellvertretenden Mitglied im Hauptausschuss des RGRE gewählt worden. Das Gremium ist die Vernetzungsebene der Kommunen auf europäischer Bühne. "Für mich ist eine enge europäische Zusammenarbeit gerade in den dynamischen Zeiten vor den globalen und digitalen Herausforderungen unverzichtbar" sagt Löwl. Mehrere Politiker aus dem Landkreis nahmen an der Delegiertenversammlung des RGRE teil. Der CSU-Kreistagfraktionsvorsitzende Wolfgang Offenbeck sagte: "Europa muss von unten, aus den Kommunen heraus und im Kontakt zwischen den Kommunen wachsen". Kreisrat Achim Liebl von den Grünen wirbt für ein bürgerschaftliches Europa "mit intensiver kommunaler Beteiligung um Verständnis". Der Kreistagfraktionsvorsitzende der Freien Wähler Michael Reindl sieht den Einfluss der Kommunen ausbaufähig: "Regionen und Kommunen müssen verstärkt in die Entscheidungsprozesse der EU eingebunden werden und Förderprogramme wie LEADER oder EFRE sind zu vereinfachen".