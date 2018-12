19. Dezember 2018, 21:52 Uhr Gramsci "The Dead Lovers"

Es kommt nicht oft vor, dass eine Band gleich zweimal im Jahr ins Café Gramsci eingeladen wird. The Dead Lovers haben im März dieses Jahres das Publikum allerdings derart begeistert, dass es ein schnellstmögliches Wiedersehen und -hören eingefordert hat. Und so dürfen beim letzten Konzert in diesem Jahr am Freitag, 21. Dezember, der Manchesterianer Wayne Jackson und die Otterfingerin Lula ihre Italien-Tournee im "norditalienischen Dachau" auf dem Rückweg nach Berlin abschließen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten für zwölf Euro gibt es unter tolldach.blogspot.com, Mitglieder zahlen zehn Euro.