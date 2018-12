19. Dezember 2018, 21:52 Uhr Gnadenkirche Weihnachtsoratorium

Die Liedertafel Dachau führt am vierten Adventssonntag, 22. Dezember, in der evangelischen Gnadenkirche Dachau-Ost das Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns in einer Fassung für Orgel, Soli und Chor auf. Dieses Weihnachtsoratorium war das erste Werk, das Camille Saint-Saëns

(1835-1921) komponierte, nachdem er 1858 als Organist an die Kirche Sainte Madeleine in Paris berufen wurde. Es ist die vielleicht einfühlsamste und romantischste Vertonung der Weihnachtsgeschichte und schildert die Ereignisse nicht als dramatische Handlung, sondern aus der Sicht der alttestamentarischen Weissagungen. Dabei wird aber nicht auf den Vortrag des Evangelientexts nach Lukas (Kapitel 2, Vers 8-14) als Rezitativ von Tenor- und Alt-Solo verzichtet, während der Chor die betrachtende Rolle der Christenheit übernimmt, die in dem Jubelchor "Ehre sei Gott in der Höhe" gipfelt. Beginn des Konzerts ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.