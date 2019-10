Nach 70 Jahren glücklicher Ehe haben Elly und Gerhard Bein jetzt ihre Gnadenhochzeit gefeiert. Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) gratulierte den Jubilaren im Pflegeheim Kursana in Dachau. Das hochbetagte Ehepaar - Elly Bein ist 91 Jahre alt, ihr Mann Gerhard stolze 96 - strahlte angesichts der vielen Glückwünsche und konnte es kaum fassen, dass einer auch "aus Berlin, vom Bundespräsidenten" kam.

Aufgewachsen ist Elly Bein in Pommern. Ende des Zweiten Weltkriegs wurde sie aus ihrer Heimat vertrieben und kam über die Tschechoslowakei nach München. Ihr Ehemann stammt aus Berlin und hatte vier Jahre Krieg und vier Monate Kriegsgefangenschaft hinter sich, als er 1945 seine Frau kennenlernte. "Beim Tanzen natürlich", erinnert sich Elly Bein. Der Walzer sei schon immer ihr Favorit gewesen: "Den konnte mein Mann auch." Sie fügt hinzu: "Wir haben auch mal was anderes versucht, da bin ich aber sauber hingeflogen." Ob es tatsächlich Liebe auf den ersten Blick war? Darüber will sich Gerhard Bein in der Öffentlichkeit lieber nicht äußern. Bei so einer langen Ehe ist das schließlich auch nebensächlich.

Auch wenn beide in ihren jungen Jahren schwere Rückschläge einstecken mussten, sei bei ihnen "immer alles gut gelaufen". 47 Jahre lang hat das Paar, das sich "in- und auswendig" kennt, zusammen im Münchner Stadtteil Laim gewohnt. "Vor zwei Jahren ist mein Mann gestürzt und musste nach Dachau in Kurzzeitpflege", erzählt Elly Bein. "Vierzehn Tage später bin auch ich gestürzt, und so kamen wir zusammen nach Dachau". Schicksal? Auf jeden Fall haben sie sich gefreut, dass sie wieder zusammen waren, zumal es gar nicht einfach sei, gemeinsam einen Pflegeplatz zu finden.

Eine große Leidenschaft des Ehepaars waren Ausflüge in die Natur. "Trotz meines steifen Beins habe ich mit 42 Jahren noch Radfahren gelernt, und wir sind bis zum Starnberger See gefahren", sagt Elly Bein. Dagegen meint ihr Ehemann: "Ich konnte das nicht mehr mit ansehen. Deswegen habe ich immer gesagt: Ich fahre vor und du bleibst hinten!" Außerdem genossen sie häufig die Wochenenden beim Bergsteigen im Wilden Kaiser.

Elly Bein beschreibt ihren Ehemann seinem Sternzeichen Widder entsprechend als ruhig, wogegen sie als Löwe eher impulsiv sei. "Aber so muss es ja auch sein in einer Beziehung." Auf die Frage, was sich beide für ihre Zukunft wünschen, antworten sie, bloß noch etwas Zeit miteinander verbringen zu wollen. Laut Gerhard Bein braucht es für eine harmonische Beziehung aber auch Freunde: "Eine dritte Person, einen Schiedsrichter". Diese hat das Ehepaar in den Zimmernachbarn ihres neuen Zuhauses gefunden.

Und was war das schönste Erlebnis, das Elly Bein mit ihrem Partner hatte? "Na meinen Mann kennengelernt zu haben, ist doch klar."