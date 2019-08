5. August 2019, 21:28 Uhr Glückshafen Niete ohne Trostpreis

Die Bezirksregierung verbietet der Stadt, beim Glückshafen auf dem Volksfest Lose an Minderjährige zu verkaufen, um diese vor Suchtgefahr zu schützen. Der Oberbürgermeister ist fassungslos und spricht von einer "Lächerlichkeit"

Von Viktoria Großmann, Dachau

Völliges Unverständnis spricht aus der Pressemitteilung, welche die Stadt Dachau am Montagmittag versendet. "Kein Scherz: Kein Loskauf an Minderjährige am Glückshafen", ist sie überschrieben. Die Regierung von Oberbayern hat den Betrieb der städtischen Tombola auf dem Dachauer Volksfest, das am 10. August beginnt, zwar genehmigt, aber erstmals nur unter der Bedingung, dass keine Lose an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren verkauft werden. Den sogenannten Glückshafen betreibt Dachau schon seit es noch eine Marktgemeinde war - seit 1894. In diesem Jahr wird die Aktion 125 Jahre alt.

Gemeinnützigkeit ist von jeher ihr Zweck. Betrieben wird der Glückshafen von städtischen Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern - darunter viele Stadträte. Der Erlös aus dem Losverkauf geht an die Dachauer Bürgerspitalstiftung, mit der bedürftige Bürger unterstützt werden. In den vergangenen Jahren wurden meist etwa 160 000 Lose verkauft. An den letzten beiden Volksfesttagen übernimmt das Bayerische Rote Kreuz den Stand - und für das BRK gelten offenbar andere Regeln.

Leerer Laden: Der Glückshafen wird wie die anderen Buden auf der Thoma-Wiese gerade noch aufgebaut. Acht Volksfesttage lang betreibt ihn die Stadt, an den letzten beiden Tagen übernimmt ihn das Bayerische Rote Kreuz. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Erstmals dürfen also Kinder und Jugendliche an den ersten acht Volksfesttagen die Lose am Glückshafen nicht selbst kaufen. An den letzten beiden Tagen hingegen schon. Wobei die Kinder die Lose am städtischen Glückshafen noch selbst ziehen dürfen. Das Geld aber muss ein volljähriger Begleiter übergeben. "Mit solchen Regelungen gibt sich die öffentliche Hand immer mehr der Lächerlichkeit preis", lässt sich Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) in der Pressemitteilung zitieren. "Wir werden rechtlich behandelt wie ein Spielcasino", erläutert er auf Nachfrage. Die Stadt muss in jedem Jahr die Genehmigung zum Betrieb des Glückshafens neu bei der Regierung von Oberbayern beantragen. Verändert hat sich rechtlich seit dem vergangenen Jahr nichts. "Bisher hatten wir offenbar Glück", sagt Hartmann. Eigentlich nämlich hätte das Kaufverbot für Minderjährige schon seit Jahren gelten müssen, nur ist es wohl bisher keinem Mitarbeiter in der Bezirksregierung aufgefallen. Hartmann wollte den Bescheid nicht einfach so akzeptieren und rief die Präsidentin der Bezirksregierung an. Doch diese erklärte ihm nur, man müsse das Jugendschutzgesetz einhalten, da sei nichts zu machen. Keine Rolle spielt dabei der gemeinnützige Zweck der Tombola, wohl aber die Höhe der Erlöse.

Bis zu 40 000 Euro dürfen eingenommen werden, ohne dass eine solche Veranstaltung als Glücksspiel gilt. Die Stadt aber hat in den vergangenen beiden Jahren etwa 74 000 Euro Gewinn erzielt. Davon muss sie die Kosten decken - für Auf- und Abbau, Preise, Lose herstellen. Als Erlös gingen jeweils rund 29 000 Euro an die Bürgerspitalstiftung, sagt Markus Haberl, zuständiger Amtsleiter im Rathaus. Jeweils 10 000 Euro flossen direkt an bedürftige Dachauer und in die Rücklagen der Stiftung. Rund 9000 Euro wurden an karitative Verbände gespendet.

Plüschige Preise: Die meisten Gewinne des Glückshafens sind freilich für Kinder gedacht. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Die Bezirksregierung teilt mit: "Es handelt sich bei der Glückshafen-Ausspielung in Dachau nicht um eine Lotterie mit geringem Gefährdungspotenzial. Nur bei solchen kann von dem im Glücksspielstaatsvertrag normierten Verbot der Teilnahme von Minderjährigen abgewichen werden." Hartmann hat wenig Verständnis für das Verbot: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass von unserem Glückshafen schon mal ein Kind glücksspielsüchtig geworden ist." Ausweise kontrollieren wolle man nicht, sagt Hartmann.

Das BRK hingegen hat weniger Probleme. Es muss nicht jedes Jahr um Genehmigung bitten, sondern darf sich auf die "Allgemeine Erlaubnis für die Veranstaltung öffentlicher Lotterien und Ausspielungen

im Regierungsbezirk Oberbayern" verlassen, die für Wohlfahrtsverbände, aber auch Sport- und Feuerwehrvereine gilt. Nur die Bürgerspitalstiftung, die seit 1636 Bedürftige unterstützt, zählt offenbar nicht dazu. Das BRK hat im vergangenen Jahr etwa 46 000 Lose verkauft, nach Abzug aller Kosten blieben 6000 Euro für soziale Zwecke übrig.