13. März 2019, 22:13 Uhr Gleichberechtigung light Gerade mal acht Frauen auf der Liste

Die Karlsfelder CSU stellt ihre Kandidaten für die Wahl 2020 auf - gerade hat eine Allianz der Kreisrätinnen für mehr weibliche Teilhabe an der Kommunalpolitik geworben, aber der Partei fehlen schlicht die Bewerberinnen

Von Magdalena Hinterbrandner, Karlsfeld

Gerade eben haben die Frauen in der Kommunalpolitik im Landkreis den Internationalen Frauentag gefeiert. Kaum eine Woche später machen die Frauen in der Karlsfelder CSU einmal mehr die Erfahrung, dass es mit der Gleichberechtigung - auch mehr als 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts - nicht so weit her ist. Die Listenplatzvergabe für die Kommunalwahl 2020 bringt die eine oder andere ins Grübeln. Von 30 Plätzen hat die Partei nur acht an Frauen vergeben. Zusätzlich ärgerlich: Die Plätze sind weiter hinten. Genau gegen diese Art der Benachteiligung hat sich vor gut einer Woche eine parteiübergreifende Allianz der Kommunalpolitikerinnen im Kreistag Dachau gebildet. Grünen-Fraktionschefin Marese Hoffmann und alle anderen 15 Kreisrätinnen forderten künftig eine Doppelspitze der Fraktionen in dem Gremium. Außerdem appellierten sie an die Parteien, Frauen auf den Wahllisten nach vorne zu setzen. In Karlsfeld jedenfalls scheint dieser Appell ungehört verhallt zu sein.

"In der Vergangenheit war das schon immer so, dass die Frauen nicht die vordersten Plätze bekommen haben", sagt CSU-Gemeinderätin Ingrid Brünich, lange Jahre auch Vorsitzende der Frauenunion in Karlsfeld. Sie sagt aber auch, sie selbst könne sich nicht beschweren. "Ich selber hatte damals den sechsten Platz", so Brünich, und ihre Kollegin Ursula Weber etwa war auch sehr weit vorne platziert. Das war bei der Kommunalwahl 2014. Von 24 Gemeinderatsmitgliedern sind sieben Frauen. Davon sitzen in der CSU-Fraktion von elf Politikern nur zwei Frauen, in der SPD ist es dagegen paritätisch: Von sechs Sitzen belegen drei Frauen und beim Bündnis (fünf Sitze) sind zwei Frauen. Der Gemeinderat wird bald auf 30 Mitglieder erweitert, auf der CSU-Liste sind jetzt acht Frauen, Weber auf Platz 4, Brünich auf Platz 22. Verärgert hat die Aufstellung schon die eine oder andere in der Partei. Aber die Frauen begehren nicht gegen die Männer auf, sie analysieren nüchtern - und selbstkritisch.

Ingrid Brünich ist nicht der Meinung, dass Frauen gegen die Männer in der Politik keine Chance hätten. Es liege schon an den Frauen selbst. "Es ist nicht einfach für die Frauen, da hat man Arbeit, Kinder, Familie. Vielleicht noch eine hohe Miete, dann müssen beide in die Arbeit. Familie geht dann vor", sagt sie. Da blieben die Frauen dann doch lieber daheim.

Ähnlich sieht das auch Anneliese Kowatsch, Kreisvorsitzende der Frauenunion. Für sie ist die Gleichberechtigung natürlich, wie sie sagt, ein brisantes Thema. "Aber man braucht halt auch die Frauen, die dann was machen. Da sind nicht alle willig. Junge Frauen haben oft einen Beruf, in dem sie viel unterwegs sind, die haben dann auch keine Zeit mehr." Den Männern macht sie keinen Vorwurf: Dass wenig Frauen in der Kommunalpolitik gewählt würden, liege an den Wählern, insbesondere an den weiblichen. Sie selbst würden einfach keiner Frau ihre Stimme geben.

"Letzte Wahl wurde eine einzige Frau bei uns gewählt, und die ist durch die Listenwahl reingekommen. Keine Frau wurde also explizit angekreuzt." Die Frauen selbst wählen also keine Frauen. "Das muss man sich vorstellen wie im Sport", erklärt Annelise Kowatsch. Sie hat über dreißig Jahre im Verein Tennis gespielt. "Wenn bei den Männern der Partner oder Teamkollege gewinnt, dann klopft man sich auf die Schulter. Wenn bei den Frauen die andere gewinnt, dann ist da der pure Neid." Das Problem liege bei den Frauen selbst. "Frauen reden zwar immer", aber es sei manchmal schon ein großer Zickenkrieg. "Wir müssten viel mehr zusammenhalten", so Annelise Kowatsch. Grundsätzlich sagt sie aber auch: "Die Männer sind schon immer ganz pikiert, wenn sie auf so ein Thema angesprochen werden."

Aber die Allianz der Kreisrätinnen erfährt keine Ablehnung: CSU-Kreisräte und Landrat Stefan Löwl (CSU) zeigten sich offen für einen Antrag auf eine Fraktionsdoppelspitze. Anneliese Kowatsch ist dagegen eher skeptisch. "Ich weiß nicht, mit Brachialgewalt geht's auch nicht", sagt sie. Wenn genügend Frauen da wären, wäre das was anderes. "Aber keine von den Frauen mag ja was machen." Angst vor männlicher Konkurrenz in der Kommunalpolitik haben aber die Frauen nicht. Davon ist Ingrid Brünich überzeugt. "Ich glaube nicht, dass so wenige Frauen in die Politik gehen, weil sie glauben, sie hätten gegen die Männer keine Chance." Sie denkt: "Man kann sich ja nicht zerreißen" - gerade wenn es um die jungen Frauen geht, die Job, Haushalt und Familie vereinen wollen. Es bleibt ein heißes Thema, die Vorsitzende der Frauenunion in Karlsfeld, Cornelia Stadler, wollte grundsätzlich nichts dazu sagen.