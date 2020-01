Schnelles Surfen in Hebertshausen

Das erste Haus in Hebertshausen ist an das Glasfasernetz angeschlossen. Das hat das Unternehmen "Deutsche Glasfaser" mitgeteilt. Im nächsten Schritt würden Straße für Straße weitere Leitungen und Anschlüsse im Ausbaugebiet verlegt. Alle Haushalte in Hebertshausen, die sich für das Netz von "Deutsche Glasfaser" entschieden haben, werden im Zuge des Anschlusses direkt aktiv geschaltet. Die Mitarbeiter von "Deutsche Glasfaser" und der beauftragten Baufirma Zener verfügen über Mitarbeiterausweise und zeigen diese auch vor. Informationen rund um den Glasfaserausbau gibt es unter kostenlosen Hotline 02861/890 609 40.