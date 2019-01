28. Januar 2019, 21:47 Uhr Glätte Fahranfängerin überschlägt sich mit Auto

Eine 18-Jährige ist am Samstagvormittag gegen 10.15 Uhr auf der Staatsstraße 2047 in Altomünster mit ihrem Auto von der winterglatten Fahrbahn abgekommen, der Pkw überschlug sich anschließend. Wie die Polizei berichtet, war die Fahranfängerin mit ihrem Auto von Wollomoos kommend in Richtung Oberzeitlbach unterwegs. Kurz nach Pfaffenhofen schleuderte der Wagen links in den Graben. Die 18-Jährige musste mit leichten Verletzungen ins Klinikum Aichach gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.