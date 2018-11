15. November 2018, 22:16 Uhr Gitarre und Gesang Australische Ein-Mann-Band

Daniel Champagne begeistert das Publikum in Lauterbach

Bergkirchen - Der australische Gitarrist, Sänger und Songwriter Daniel Champagne hat im Rahmen seiner ersten Europa-Tournee auch ein Konzert in der Alten Schule Lauterbach gegeben. Der junge Musiker begann bereits im Alter von fünf Jahren mit dem Gitarrenunterricht. Schon mit zwölf komponierte er erste Songs und mit 18 verließ er die Schule, um als professioneller Musiker durch die Welt zu reisen. Seit vier Jahren lebt er in Nashville, USA. In den vergangenen Wochen tourte er durch Nordamerika und Kanada, wo fast alle seine Shows ausverkauft waren. Kein Wunder, denn er gilt als einer der derzeit besten perkussiven Gitarrenspieler. Er ist ein Virtuose, der die akustische Gitarre auf eine Art und Weise spielt, dass man das Gefühl hat, eine ganze Band wäre auf der Bühne. Was Daniel Champagne mit seinen erst 29 Jahren vor allem durch sein einzigartiges perkussives Spiel auf der Gitarre zaubert, ist mit Worten kaum zu beschreiben. "Man muss ihn gehört und gesehen haben, seine Liveshows sind ein unvergessliches Konzerterlebnis", findet der Veranstalter von der Volkshochschule Bergkirchen (VHS).

Champagne als Musiker auf sein Talent an der Gitarre zu reduzieren, würde ihm aber nicht gerecht werden, denn er ist auch ein exzellenter Songwriter und Sänger. Neben wunderbaren Eigenkompositionen spielte er unter anderem auch das Lied "Vincent (Starry Starry Night)" des großen amerikanischen Singer-Songwriters Don McLean in seiner ganz besonderen eigenen Version. Das musikverständige Publikum in der gut besuchten Alte Schule Lauterbach zollte dem jungen Ausnahmetalent großen Respekt und bedankte sich mit lang anhaltendem Applaus.

Im nächsten Konzert in der Alten Schule Lauterbach am 20. Januar 2019 ist der junge kanadische Indie-Musiker LeRiche zu hören. Tickets gibt es bei der VHS Bergkirchen, bei Rewe Lauterbach und der Avia-Tankstelle Bergkirchen.