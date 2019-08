So früh hat sich der Pfaffenhofener Gemeinderat seit der Auflösung Verwaltungsgemeinschaft mit Odelzhausen und Sulzemoos noch nie mit der Haushaltsplanung des laufenden Jahres beschäftigt wie heuer: Am vergangenen Montag stellte Kämmerer Michael Schwaak seine Planzahlen für 2019 vor - im vorigen Jahr hatte er den Haushalt Mitte September präsentiert, vor zwei Jahren gar erst im November. Das Zahlenwerk des Kämmerers bot eine dicke Überraschung: Die Gewerbesteuereinnahmen gehen heuer voraussichtlich drastisch zurück. Im vergangenen Jahr nahm die Kommune knapp zwei Millionen Euro von den Unternehmen aus dem Gemeindegebiet ein, heuer sind es vermutlich nur 1,4 Millionen Euro.

Schwaak ordnete die Nachricht für die Gemeinderatsmitglieder aber als nicht so dramatisch ein: "2018 war ein außergewöhnliches Jahr. Wir nähern uns jetzt wieder dem Durchschnitt der vorherigen Jahre an." Tatsächlich schwankte dieser Einnahmeposten zuletzt erheblich: von 1,56 Millionen Euro (2012) über 888 000 Euro (2015) bis zu 1,8 Millionen Euro (2016). Für die Gemeinde Pfaffenhofen hat die diesjährige Delle indes erhebliche Konsequenzen - obwohl der Einkommensteueranteil weiter kontinuierlich steigt: von 881 000 Euro (2012) über 1,43 Millionen (2018) auf 1,51 Millionen (2019).

So wirken sich die sinkenden Gewerbesteuern auf die Zuführung vom Verwaltungshaushalt auf den Vermögenshaushalt aus: Sie reduziert sich von 1,2 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf 626 000 Euro im laufenden Jahr. Die Folge: "Größere Investitionen sind aus dem laufenden Haushalt nicht machbar", sagte der Kämmerer, zumal die Rücklagen zum 31. Dezember auf 760 000 Euro abschmelzen. Für den im kommenden Jahr neu zu wählenden Gemeinderat heiße dies: "Entweder die Ausgaben strecken oder neue Einnahmequellen zu erschließen." Eine Empfehlung dazu sprach Schwaak nicht explizit aus, meinte damit aber wohl die Ausweisung von Bauland.

In den vergangenen Jahren hat die Kommune erhebliche Summen in Baumaßnahmen gesteckt: etwa in Straßensanierungen, Abwasserprojekte oder Hochbauten wie ein neues Kinderhaus oder ein Mehrfamilienhaus - heuer addieren sich die Ausgaben auf rund fünf Millionen Euro. Und nicht zuletzt belastet das neue Odelzhausener Schulzentrum erheblich die Pfaffenhofener Konten: 5,2 Millionen Euro muss die Gemeinde dafür im laufenden Jahr aufbringen.

Der Schuldenstand wird zum Jahresende bei 8,7 Millionen Euro liegen. Pro Einwohner seien das 4044 Euro, rechnete Schwaak vor. Ohne den Schulanteil läge die Pro-Kopf-Verschuldung zwar nur bei 1633 Euro, so Schwaak, aber immer noch rund 1000 Euro höher als bei vergleichbaren oberbayerischen Gemeinden. "Deswegen hebt die Aufsichtsbehörde immer wieder den Finger und warnt vor einer Überschuldung", sagte Schwaak - auch wenn es sich zum größten Teil um "gute Schulden" handle, sogenannte rentierliche Schulden die Einnahmen generierten, etwa über Abwasser- und Kindergartengebühren oder durch Mieten. Ebenfalls positiv sei, dass fast alle Kreditverpflichtungen der Gemeinde zu "Niedrigstzinsen" abgewickelt werden könnten. Noch ein Pluspunkt sieht der Kämmerer in den "erfreulich hohen Förderungen", die Pfaffenhofen von Staatsseite erhalte. Ein Aspekt, auf den auch Bürgermeister Helmut Zech (CSU) abhob: "Es gibt wohl kaum eine Gemeinde, die auf dem Fördermittelmarkt so aktiv ist wie Pfaffenhofen", lobte er seine Verwaltung und sich. Rund vier Millionen Euro erhalte die Gemeinde heuer, so Helmut Zech, "weil wir vorausschauend geplant haben".

Rathauschef und Kämmerer wiesen auf die positiven Zeichen aus der Finanzpolitik hin: den künftig höheren kommunalen Anteil an den Gewerbesteuern oder das Auslaufen des Solidarpakts. Zech betonte: "Wir sind gut für die Zukunft aufgestellt, weil wir unsere infrastrukturellen Hausaufgaben gemacht haben." Das Fazit des Pfaffenhofener Bürgermeisters: "Der Haushalt ist solide und geprägt von hohen Investitionen. Doch ganz ohne Wachstum wird es in Zukunft nicht gehen." Mit anderen Worten: mehr Bauland, mehr Einwohner, mehr Unternehmen. Helmut Zech versprach: "Wenn wir wachsen, dann qualitativ nachhaltig." Der Gemeinderat segnete alle Zahlen und Planungen einstimmig ab.