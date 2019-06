20. Juni 2019, 21:50 Uhr Gesundheitsamt Dachau Badeseen im Landkreis sind sauber

Das Baden in den Seen im Landkreis Dachau ist unbedenklich. Wie das Landratsamt bekannt gibt, hat das Gesundheitsamt am 11. Juni Wasserproben aus folgenden Seen entnommen und untersucht: Eichinger See, Schwarzsee, Hackermoos-See, Ampermochinger See, Heiglweiher, Klarlweiher, Hexensee, Stadtweiher Dachau-Süd, Birkensee, Neuhimmelreicher See, Bergkirchener See, Eisolzrieder See, Ebertshausener See, Waldschwaigsee, Mückensee und Obergrashof-See. Alle Proben waren bakteriologisch einwandfrei. Die Qualität des Wassers in den Badeseen wird während der Saison zwischen dem 15. Mai und dem 15. September monatlich überprüft.