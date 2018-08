31. August 2018, 22:18 Uhr Gesundheit Spezialisten für Schlaganfall

Helios Amper-Klinikum gründet Institut für Neuroradiologie

Sascha Prothmann wird von September an als Chefarzt die Leitung des neuen Instituts für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie am Helios Amper-Klinikum Dachau übernehmen. "Durch die Etablierung eines eigenständigen Fachbereichs für Neuroradiologie bauen wir nicht nur unsere qualitativ hochwertige Diagnostik und Patientenversorgung weiter aus, sondern schaffen vor allem auch eine wichtige Schnittstelle zwischen Radiologie und Neurologie - etwa bei der interventionellen Behandlung des akuten Schlaganfalls", erklärt Klinikgeschäftsführer Gerd Koslowski.

So wird in der speziellen Schlaganfalleinheit des Dachauer Klinikums, der sogenannten Stroke Unit, ein neues Verfahren durchgeführt, das die bisherige medikamentöse Behandlung des akuten Schlaganfalls ergänzt. Dabei fängt ein Spezialkatheter das Blutgerinnsel ein. Dieses Vorgehen führt zu deutlich besseren Therapieergebnissen. Zudem treten typische Spätfolgen weniger häufig auf.

Organisatorisch arbeitet die neue Abteilung eng vernetzt mit dem bereits bestehenden Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie unter dem gemeinsamen Dach eines neuen Radiologischen Zentrums zusammen. Zudem wird Prothmann das Institut standortübergreifend leiten - seit vergangenem Jahr bereits federführend am Helios Klinikum München West, nun auch am Helios Amper-Klinikum Dachau. "Ich freue mich sehr darauf, das neuroradiologische Angebot in der Region auszubauen. Mit unserem hochspezialisierten Team werden wir nun auch in Dachau und Umgebung Patientinnen und Patienten mit schweren Schlaganfällen rund um die Uhr helfen können", sagt der Experte.

Für das Dachauer Klinikum ist die Etablierung einer neuroradiologischen Abteilung ein weiterer wichtiger Baustein in der Entwicklung seines medizinischen Leistungsangebots. "Die Neuroradiologie leistet mit modernster Bildgebung und interventionellen Verfahren einen wesentlichen Beitrag zur Untersuchung und Behandlung von Erkrankungen des Nervensystems", sagt Christian Lechner, Chefarzt der Neurologie und Neurogeriatrie am Helios Amper-Klinikum Dachau.

Mit Sascha Prothmann gewinnt das Haus einen international anerkannten Experten für die diagnostische und interventionelle Neuroradiologie, insbesondere der endovaskulären Schlaganfalltherapie. Der gebürtige Münchner studierte von 1992 bis 1999 an der Universität Leipzig. Er ist Facharzt für Radiologie und verfügt über die Schwerpunktbezeichnung Neuroradiologie. Von 1999 bis 2007 war er für das Universitätsklinikum Leipzig tätig. Es folgten Stationen in den Kliniken München Pasing und Schwabing. Seit 2008 arbeitete der 45-Jährige in der Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie am Klinikum rechts der Isar.