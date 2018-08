27. August 2018, 22:15 Uhr Gesundheit Ambulante Reha für jeden

Nun können alle Versicherten das Gesundheitszentrum nutzen

Das Fitness- und Gesundheitszentrum Amper Vital bietet ab sofort allen gesetzlich und privat versicherten Patienten über 65 Jahren nach einem orthopädisch-chirurgischen Eingriff, Unfällen oder bei Rückenbeschwerden die Möglichkeit einer ambulanten Reha. Das hat das Helios Amper-Klinikum mitgeteilt. Demnach konnten bisher nur einzelne Patienten bestimmter Krankenkassen dieses Angebot wahrnehmen.

"Besonders für unsere Dachauer Bürger sowie Bewohner des Landkreises bedeutet dies eine große Entlastung, denn sie mussten bisher weite Wege auf sich nehmen und teilweise bis zum anderen Ende von München pendeln, um ihre Rehabilitation zu erhalten", so Wolfgang Ködel, Leiter vom Amper Vital und Chefarzt der Physikalischen und Rehabilitativen Medizin in den Helios Amper-Kliniken Dachau und Indersdorf. Um den neuen Versorgungsvertrag zu erhalten, seien hohe Anforderungen an die Räumlichkeiten, die Ausstattung und die Mitarbeiter gestellt worden. So hätten sich beispielsweise Ärzte, Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und Psychologen des Amper Vitals weitergebildet.

"Nach einer schweren Erkrankung oder Operation müssen oft umfangreiche Therapiemaßnahmen durchgeführt werden, um gestörte Funktionen wie Kraft, Beweglichkeit, Koordination oder Alltags- und Selbsthilfetätigkeit wiederherzustellen und Schmerzen abzubauen", so eine Pressesprecherin. In einem vier- bis sechsstündigen Aufenthalt erhielten Patienten im Amper Vital Einzel- und Gruppentherapien. Ein bis zu zehnköpfiges Team kümmere sich dabei um die Patienten. Neben dem Training im Warmwasserbecken finde zudem die Sporttherapie an Geräten statt. Vorträge zur Gesundheitsbildung seien ein weiterer Bestandteil. Auch nach der ambulanten Rehabilitation könnten Patienten, bei denen aufgrund ihrer Erkrankung noch Defizite bestehen, mit dem Training und der Therapie fortfahren.