7. November 2018, 22:19 Uhr Gesprächsrunde Mit Erwin Huber im Hinterzimmer

Der frühere CSU-Parteivorsitzende Erwin Huber ist Gast beim fünften Hinterzimmer-Gespräch am schwarzen Tisch. Dominik Härtl will mit Huber über dessen bewegtes Leben innerhalb und außerhalb der Politik sowie über die Heimat des ehemaligen Spitzenpolitikers sprechen, so die Ankündigung des CSU-Ortsverbands. "Zu ihren viel gerühmten Eigenschaften zählen Bescheidenheit, Fleiß, Erfindergeist, Leistungswille und ein gesundes Maß an Bauernschläue" - so beschreibt Huber die Niederbayern und damit auch sich selbst. Generalsekretär, Staatskanzleichef, Finanz- und Wirtschaftsminister, Parteivorsitzender, Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses, so lautet seine offizielle politische Vita. Huber selbst sagt: "Ministrant, Oberministrant, Minister." Nach 40 Jahren im bayerischen Landtag ist der 72-Jährige nun in den Ruhestand getreten. Das Hinterzimmergespräch findet am Mittwoch, 14. November, im Veranstaltungssaal der Volksbank Raiffeisenbank Dachau (Eingang rückwärtig) statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Das Parkhaus im Innenhof ist geöffnet. Der Eintritt ist frei. Stephan Auer umrahmt den Abend am Klavier.