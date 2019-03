13. März 2019, 22:13 Uhr Geschlechterkampf Schelte für die Frauen-Allianz

Kreisrat Sebastian Leiß wirft Kolleginnen Diskriminierung vor

Sebastian Leiß, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler Dachau im Kreistag, begrüßt den Vorstoß der Kreisrätinnen für mehr Gleichberechtigung in der Kommunalpolitik. In einer parteiübergreifenden Allianz haben die Kreisrätinnen eine weiblich-männliche Doppelspitze für die Fraktionen gefordert, ebenso eine bessere Listenplatzierung von Frauen für die Kommunalwahl 2020. Leiß lobt diese Initiative, sieht aber bei den Kommunalpolitikerinnen selbst einen Nachholbedarf in Sachen Gleichberechtigung. "Auf unserer Liste sind bei der letzten Wahl 31 Frauen (und nur 29 Männer), so viele wie bei keiner anderen Gruppierung, gestanden. Gewählt wurden dennoch drei Männer." Dass seine Fraktion deshalb nun als einzige nicht zur Podiumsdiskussion am 8. April geladen worden sei, erklärt Leiß, "ist schade und bemerkenswert zugleich, weil unsere Kreisräte damit in gewisser Weise diskriminiert werden - und das Geschlecht doch genau keine Rolle spielen soll(te)!?"

Die Kreisrätinnen hatten jedoch bei der Ankündigung der Podiumsdiskussion "Frauen, Macht, Politik" in der Kulturschranne in der Altstadt darauf hingewiesen, dass männlicher Besuch willkommen ist. Allerdings geht es Leiß um etwas anderes: "Dass dem Kreistag künftig mehr Frauen angehören sollen, ist ein gutes Ziel - doch es gibt noch viel mehr zu tun! Der Kreistag ist mit einem Altersdurchschnitt von fast 60 Jahren gute zehn Jahre älter als der Bundestag." Deshalb müssten bei der nächsten Wahl noch mehr junge Kandidaten antreten. "Sie bringen frische Ideen und neue Herangehensweisen mit, die im Landratsamt manchmal so sehr fehlen." Genauso fehlten auch Arbeitnehmer, was womöglich an den arbeitnehmerunfreundlichen Sitzungsterminen am Freitagvormittag liegen könnte.