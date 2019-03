31. März 2019, 21:54 Uhr Gerichtsprozess Gefährlicher Kettenbrief

Geldstrafe für das Weiterleiten eines pornografischen Videos

Von Thomas Radlmaier , Dachau

Sie wollte helfen, einen Kinderschänder zur Strecke zu bringen. Doch nun musste sich eine 29-Jährige selbst wegen Verbreitung und Besitzes von Kinderpornografie am Amtsgericht Dachau verantworten. Es war ein Morgen im Januar des vergangenen Jahres, als die Angeklagte an mehr als 100 Menschen ein Video per Whatsapp verschickte, das zwei Minuten und zwanzig Sekunden dauert und in dem zu sehen ist, wie ein Mann einen unter 14 Jahre alten Jungen sexuell missbraucht. Jemand hatte der 29-Jährigen diesen grauenhaften Film weitergeleitet. Es handelte sich um eine Art Kettenbrief mit kinderpornografischen Material. Der Gesetzgeber stellt das Weiterverbreiten solcher Videos unter Strafe. Die Angeklagte erhielt zusammen mit dem Video eine Sprachnachricht, in der eine andere Frau ihr Entsetzen ausdrückt und die Empfänger auffordert, das Video an andere weiterzuleiten, um den Mann zu identifizieren. Auch diese Nachricht schickte die 29-Jährige an ihre Kontakte. "Sie hat gedacht, sie tut was Gutes", sagte der Anwalt der Angeklagten vor Gericht. Tatsächlich habe sie sich dadurch strafbar gemacht. "Das hat sie jetzt verstanden."

Die 29-Jährige lebt in einer Asyl-Unterkunft im Landkreis Dachau. Sie versendete das Video auch an eine Betreuerin der Caritas, die damit zur Polizei ging. Die Kriminalpolizei in Fürstenfeldbruck und die Staatsanwaltschaft begannen zu ermitteln. Die Angeklagte musste ihr Handy abgeben. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord sagte nun der Süddeutschen Zeitung, dass sich relativ schnell herausgestellt habe, dass das Video aus den USA stamme. Der Mann, der darin zu sehen ist, sei dort inzwischen auch verurteilt worden. Dagegen konnten die Kriminalpolizisten nicht herausfinden, wer der 29-Jährigen das Video geschickt hat.

Richter Christian Calame sagte zu der Angeklagten in der Verhandlung: "Sie haben dabei geholfen, diesen Missbrauch weiterzuverbreiten." Gleichwohl glaubte er ihr, dass sie eigentlich etwas Gutes tun wollte. "Das ist nicht der Fall, den der Gesetzgeber im Auge hat." Die Angeklagte müsse in Zukunft überlegen, was sie weiterleite. Die 29-Jährige muss eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro zahlen.