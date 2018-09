7. September 2018, 21:54 Uhr Gericht Nach Messerangriff in Entziehungsanstalt

Er fühlte sich von seinem Stiefvater zurückgesetzt und abgelehnt. Daran offenbar zerbrach ein 21-jähriger Dachauer, der jetzt vor der Jugendstrafkammer am Landgericht München II zur Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verurteilt wurde. Um sich zu "entspannen", hatte der Zahnmedizinische Fachangestellte Cannabis geraucht. Durch den Konsum wurde er psychotisch. In den frühen Morgenstunden des 31. Oktober wäre deshalb fast ein Mensch gestorben. Gegen 5.30 Uhr hatte der 21-Jährige zunächst auf seine Freundin eingeschlagen und griff ihr zudem so fest an den Hals, dass ihr die Luft wegblieb. Der Dachauer hatte sich eingebildet, der Geist seines verstorbenen Opas sei ihn ihr. Kurz danach hatte er seinen Stiefgroßvater mit einem Messer angegriffen. Der 84-Jährige überlebte schwer verletzt. Die Freundin des jungen Mannes erlitt unter anderem ein Schädelhirntraum ersten Grades sowie Prellungen im Gesicht.

Der 21-Jährige begann schon vor vielen Jahren damit, regelmäßig Cannabis zu rauchen. Im Herbst vergangenen Jahres hatte er seinen Konsum jedoch so sehr gesteigert, dass es dadurch nach Überzeugung eines Sachverständigen zu einer "drogeninduzierte Psychose" kam. Die Verteidigerin des Dachauers, Rechtsanwältin Eva Loy-Birzer, sprach in ihrem Plädoyer von einer "ganz tragischen Geschichte". Bei seiner Vernehmung hatte der 21-Jährige berichtet, sein Stiefvater habe ihn nicht gemocht. Dessen Töchter hätten von ihrem Vater "mehr Liebe bekommen", als er. Auch das Verhältnis zwischen seinem Stiefgroßvater und ihm sei schlecht gewesen. Mit dem Messerangriff auf den 84-Jährigen habe ihr Mandant nicht den Menschen treffen wollen, betonte die Verteidigerin. Vielmehr habe ihr Mandant einen Geist attackieren wollen, den er im Körper des Seniors glaubte ausgemacht zu haben und der wiederum ihn habe töten wollen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.