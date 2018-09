4. September 2018, 22:03 Uhr Generalreinigung Gemeinde lässt Kanalnetz überprüfen

Die Gemeinde Altomünster inspiziert in den Ortsteilen Irchenbrunn und Plixenried das Kanalnetz. Die Leitungen werden überprüft, um ihre Betriebssicherheit und Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Inspiziert werden mit einer Kamera nicht nur das öffentliche Kanalnetz, sondern auch die Grundstücksanschlüsse bis zum Kontrollschacht. Vor der Inspektion werden die Kanäle gereinigt. Die Gemeinde weist darauf hin, dass es bei den Arbeiten zu Behinderungen im Straßenbereich kommen kann. Die Inspektion der Grundstücksanschlüsse beginnt voraussichtlich am Mittwoch, 12. September. Beauftragt wurde die Firma Weißenhorn aus Königsbrunn. Für die Arbeiten am Grundstücksanschluss ist es nötig, das Grundstück kurzzeitig zu betreten. Die Gemeinde bittet deshalb die Eigentümer, den Mitarbeitern den Zugang zum Kontrollschacht zu ermöglichen. Wer seine gesamte Grundstücksentwässerungsanlage überprüfen lassen will, soll sich mit der Bauverwaltung, Telefon 08254/999723 oder 08254/999725 in Verbindung setzen. Wenn sie einen Auftrag erhält, führt die Firma Weißenhorn eine optische Inspektion durch. Das Prüfprotokoll muss der Gemeinde vorgelegt werden.