14. November 2018, 21:29 Uhr Gemüse statt Fleisch Tierschutzorganisation ehrt Krankenkasse

Die Tierrechtsorganisation Peta Deutschland e. V. verleiht der Krankenkasse "BKK ProVita" in Bergkirchen einen Preis wegen ihrer besonderen Verdienste um den Tierschutz. Damit würdigt Peta den Einsatz der bundesweit geöffneten, gesetzlichen Krankenkasse. "BKK ProVita" gehört mit mehr als 120 000 Versicherten und 13 Service-Centern zu den fünfzig größten Krankenkassen in Deutschland. Sie beschäftigt rund 250 Mitarbeiter, die Hälfte davon in der Hauptverwaltung in Bergkirchen. "Sie spricht sich für pflanzliche Ernährung aus und klärt über die gesundheitlichen Vorteile der pflanzlichen Ernährung auf", heißt es in einer Pressemitteilung. Für ihre Bemühungen wurde die Kasse von der Tierschutzorganisation Peta Deutschland e. V. als tierfreundlichste Krankenkasse mit dem PetaProgress-Award bereits vor drei Jahren ausgezeichnet. Die BKK ProVita bekommt diesen Preis damit heuer zum zweiten Mal verliehen. Die Preisverleihung wird am 20. November von 9.30 bis 10 Uhr in der Hauptverwaltung der BKK ProVita in Bergkirchen stattfinden. Bei der Feier ist auch eine Delegation von Peta anwesend.