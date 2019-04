3. April 2019, 22:14 Uhr Gemeinschaftsauftritt Rock- und Pop-Klassiker

Die Dachauer Band Crossfire gibt am Samstag, 6. April, um 20 Uhr in der Alten Schule Lauterbach ein Gemeinschaftskonzert mit der 2017 gegründeten, ebenfalls aus Dachau stammenden Band LaikaZ. Sie spielen Klassiker und aktuelle Songs aus der Rock- und Popgeschichte mit Hits von Toto, Lady Gaga, Bruno Mars, Billy Idol und vielen mehr. Jeder zahlt so viel Eintritt wie er will.