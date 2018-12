19. Dezember 2018, 21:52 Uhr Gemeindezentrum Altomünster Barockensemble spielt

Das beliebte Alto-Barroco-Weihnachtskonzert wird heuer - und wie der Veranstalter schreibt vielleicht zum letzten Mal - wieder am letzten Adventssonntag, 23. Dezember, stattfinden. Unter dem Titel "Es wird ein Wunder geschehn" präsentiert das Dachauer Barockensemble der besonders auch in Altomünster wohlbekannten Marianne Schiela mit Freunden ein weihnachtliches Konzert mit barocker Musik aus Deutschland und Italien. Mit ihren Gesangs- und Instrumentalstücken wetteifern dabei so bekannte Komponisten wie Georg Philipp Telemann, Heinrich Schütz, Giovanni Girolamo Kapsberger. Neu zu entdecken gibt es aber auch Benedict Biechteler und Benedikt Anton Aufschnaiter. Die Mitglieder des Ensembles sind Marianne Schiela (Blockflöten, Theorbe) und ihre beiden Töchter Veronika Schiela (Blockflöten) und Anna Pfaffenzeller (Violine, Blockflöte). Unterstützt werden sie von der befreundeten Familie mit Kirchenmusiker Robert Scheingraber (Cembalo, Orgel), seiner Ehefrau Ingrid Scheingraber (Gesang) und Sohn Joseph Scheingraber (Violine). Der Generalbass wird verstärkt von Katrin von Berg (Viola da gamba) aus Passau. Beginn ist um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum. Reservierungen und Karten für zwölf Euro im Informationsbüro der Gemeinde (08254 / 99 97 44) und an der Abendkasse. Freie Platzwahl. Information unter 0171 / 92 90 507 oder www.kfk-altomuenster.de.