Die Nutzung der denkmalgeschützten Weichser Mühle an der Glonn ist seit mehr als 15 Jahren ein Dauerthema in der Gemeinde. 2003 hatte der Unternehmer Josef Karl aus Vierkirchen das aus Mühlengebäude, Sägewerk und Wasserkraftanlage bestehende Anwesen erworben. Anfangs sah die Planung eine Nutzung für Seminare und Veranstaltungen in den historischen Gebäuden vor. Nachdem es Widerstände aus der Nachbarschaft gegeben hatte, musste dieser Plan indes umgestellt beziehungsweise reduziert werden. In der jüngsten Sitzung genehmigten die Gemeinderäte nun einstimmig das neue Konzept für die Sanierung der Mühlengebäude.

Der Ende 2013 gebilligte Entwurf zum Bebauungsplan "Wasserkraft - Alte Mühle Weichs" mit der Teiländerung "Am Mühlbach" war danach ausgelegt worden, damit die betroffenen Bürger, Behörden und Träger öffentlicher Belange Stellung nehmen konnten. Die Stellungnahmen zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit betrafen überwiegend das Betriebsleiterhaus, das in der neuen Planung nicht mehr festgesetzt wird. Einwände hatte es vor allem von Privatpersonen gegeben, die das Betriebsleiterwohnhaus als überdimensioniert empfanden. Das Wasserwirtschaftsamt hätte nur dann Bedenken vorzubringen, falls bei Baumaßnahmen Geländeauffüllungen vorgesehen sind. Bezüglich der Überschwemmungsgefahr im Bereich der Glonn seien teilweise nur Bestandsgebäude betroffen sowie Ausgleichsflächen. Die Flächen für neue Gebäude und Parkplätze sind außerhalb der Überschwemmungsfläche situiert.

Das neue Konzept sieht für die Bestandsgebäude (Mühle, Turbinenhaus und Sägemühlenstadel) insgesamt vier Nutzungseinheiten vor. Eine der Einheiten stellt das Turbinenhaus mit der Wasserkraftnutzung dar. Die Größe der anderen drei Nutzungseinheiten wird durch die Stellplatzsatzung der Gemeinde Weichs begrenzt. Geplant ist nunmehr, Wohnräume auszubauen und "nicht störendes Gewerbe im Dorfgebiet" zuzulassen. Im Baudenkmal "Sägestadel" ist nur eine Gastunterkunft und keine Wohneinheit mehr geplant. Bezüglich des Sägestadels fordert der technische Umweltschutz, dass die Lärmschutzauflagen für die geplante Büronutzung und Gastunterkunft beim Betrieb des Wasserkraftwerks erfüllt werden.

Abschließend zeigte sich Bürgermeister Harald Mundl (WBV) erfreut, dass nunmehr "alle Bedenken ausgeräumt und die alten Mühlengebäude endlich einer ordentlichen Nutzung zugeführt werden können".