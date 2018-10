25. Oktober 2018, 22:17 Uhr Gemeinderat verabschiedet Bebauungsplan Neubau statt Holzbau

Gastwirt Groß darf die bisher nicht genehmigte Almhütte in Bergkirchen durch einen größeren Komplex ersetzen

Von Petra Schafflik, Bergkirchen

Egal, ob Hochzeit oder Firmenfeier: Die Almhütte beim Gasthof Groß in Bergkirchen ist eine beliebte Feierlocation. Allerdings fehlt dem 2015 aufgebauten Holzgebäude bisher eine baurechtliche Genehmigung. Dabei steht die Gemeinde hinter dem Projekt und bemüht sich daher um eine Legalisierung des aktuell von den Behörden nur geduldeten Baus. "Weil wir froh sind über eine funktionierende Gastronomie", sagt Bürgermeister Simon Landmann (CSU). Aber ein Bauantrag führte nicht zum Ziel, auch ein 2017 gestarteter Bebauungsplan wurde jetzt eingestellt. Nun soll ein vorhabenbezogener Bebauungsplan für planerische Ordnung sorgen. Einstimmig billigte der Gemeinderat einen Entwurf, der anstelle der Almhütte einen um fünf Meter längeren, unterkellerten Neubau vorsieht. Die Interessen der Nachbarn soll ein parallel laufendes Planungsverfahren für das übrige Untere Dorf berücksichtigen. "Wir wollen keine Insellösung", sagt Landmann. Dennoch sind nicht alle Bergkirchener begeistert. Anwohner, von denen einige die Sitzung als Zuhörer verfolgten, klagen über Lärm und Parkchaos.

Als Festsaal auf Zeit vor drei Jahren direkt gegenüber dem traditionsreichen Gasthof Groß gebaut, "steht die Almhütte heute noch", sagt der Bürgermeister. Die Gemeinde drängt auch nicht etwa auf Abbruch, sondern möchte die Location mit Platz für 180 Gäste auf Dauer sichern. Weil anderswo Gaststätten schließen, freut man sich über eine florierende Wirtschaft. Auch habe im Ort so ein großer Veranstaltungssaal gefehlt, sagt Landmann. Also suchte der Gemeinderat nach einer Lösung. Die scheint nun gefunden zu sein: Anstelle des Holzbaus wurde ein sogar etwas größerer Neubau genehmigt, der auch unterkellert sein wird. Im Untergeschoss sollen die Sanitärräume Platz finden, im ebenerdigen Gebäude wird neben dem Saal künftig eine Küche untergebracht. Die übrigen Gebäude des Gastronomiebetriebs, also Gasthof und Hotel nördlich der Mühlstraße, bleiben "eins zu eins erhalten". Dem Wunsch von Gastwirt Michael Groß, dort noch einen Hoteltrakt anzubauen, entsprach der Gemeinderat nicht.

Der Vorteil des sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplans, wie er nun vom Gemeinderat genehmigt wurde: Viel mehr Projektdetails können fest vorgegeben werden, als dies in einem allgemeinen Bebauungsplanverfahren möglich wäre, betonte der Bürgermeister im Gemeinderat. Konkret festgelegt werde die Nutzung. "Familien- und Firmenfeste sind möglich, aber weder Disco noch Tanzveranstaltungen", sagt Landmann. Auch die Betriebszeiten werden vorgegeben: "Um 24 Uhr ist Schluss." Um die Nachbarschaft vor Lärm zu schützen, muss Bauherr Groß am östlichen Parkplatzende eine Lärmschutzwand errichten und zum Hotel-Nachbarn hin einen Carport bauen. Und damit das Projekt Almhütte nicht die künftige Entwicklung im Umfeld einschränkt, nicht neue Wohnhäuser dereinst unmöglich werden wegen des lauten Veranstaltungssaals, gibt es parallel ein Bebauungsplanverfahren für das gesamte Untere Dorf. "Nicht ein Zuckerl für einen, sondern Optionen fürs gesamte Untere Dorf", so Landmann. Diese zweite Leitplanung legt für angrenzende Grundstücke weitere Baufenster für Wohngebäude fest, die Nachbarn erhalten damit ein sicheres Baurecht auf Vorrat.

Bleibt das neuralgische Thema Parken. Mit der Planung werden 100 Stellplätze festgelegt für Gastwirtschaft, Hotel und Veranstaltungssaal. Ein Fortschritt, findet der Rathauschef, denn die Wirtschaft mit ihrer 100-jährigen Tradition müsste wegen Bestandsschutz ohne das aktuelle Bauplanungsverfahren keinen einzigen Parkplatz nachweisen. Dennoch wird es bei Veranstaltungen oft eng, weshalb auch Anwohner über das Parkchaos beklagen. Zudem sei "für Reisebusse nichts vorgesehen, die stehen dann auf der Römerstraße", monierte FW-Gemeinderat Franz Liedl. Rathauschef Landmann strebt an, dass Busse ihre Gäste nur absetzen und dann nach der Maisachbrücke beim Sportverein parken. Kritisiert wurde auch, dass Feste rund um den Gasthof Groß immer mehr Gebäude in Beschlag nehmen, etwa eine Lagerhalle in der Nachbarschaft, wo jetzt auch schon bei Veranstaltungen gefeiert werde. "Da müssen wir die Anwohner schützen", so die Gemeinderäte.

Alle Planungen werden nach dem einstimmigen Votum im Gemeinderat nun öffentlich ausgelegt. "Die Nachbarn haben dann nochmal die Gelegenheit, Einwendungen zu machen", betonte der Bürgermeister. Mit diesen Eingaben wird sich der Gemeinderat in der Dezembersitzung befassen. Nach erneuter Auslegung könnte der Bebauungsplan anschließend verabschiedet werden. "Ziel ist März", so der Bürgermeister