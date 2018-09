16. September 2018, 22:05 Uhr Gemeinderat Schneller als der Notarzt

Pfaffenhofen möchte einen First-Responder-Dienst einrichten

Von Horst Kramer, Pfaffenhofen a. d. Glonn

Die kleine Kommune Pfaffenhofen an der Glonn im Südwesten des Landkreises hat sich beim jüngsten Treffen ihres Gemeinderats dazu entschlossen, einen First-Responder-Dienst zum 1. Februar des kommenden Jahres einzurichten. "Es geht darum, im Notfall sehr schnell qualifizierte Erste Hilfe leisten zu können, bis ein Rettungsdienst oder ein Notarzt eingetroffen ist", erläuterte Bürgermeister Helmut Zech (CSU).

Die Initiative hierzu sei von drei Einwohnern des Ortsteils Ebersried ausgegangen, erklärte Zech. Eine davon ist die Lehrerin Birgit Schwab, die nach eigenem Bekunden seit drei Jahrzehnten für die private Münchner Aicher Ambulanz Union tätig ist. Das Unternehmen wurde von Peter Aicher 1985 gegründet und verfügt mittlerweile über mehr als 900 Mitarbeiter, die an 18 Standorten und Rettungswachen vornehmlich im Gebiet der Landeshauptstadt im Einsatz sind. "Zum Beispiel auf dem Oktoberfest", wie der anwesende Aicher berichtete. Seit dem Juni des vergangenen Jahres ist das Unternehmen auch im Landkreis Fürstenfeldbruck aktiv.

Ein First-Responder-Dienst ist in die Rettungskette eingebunden und werde von der Integrierten Leitstelle in Fürstenfeldbruck alarmiert, führte Aicher aus. Er betont: "Wir sind keine Konkurrenz zum BRK oder anderen Diensten, sondern eine Ergänzung." Häufig schicke die Leitstelle sowohl einen Helfer als auch den Rettungsdienst los, "einfach, um schneller zu sein." Auch wenn die Leistungen von ehrenamtlichen Kräften erbracht werden, muss die Kommune Geld in die Hand nehmen: Auf der Sitzung war von Erstinvestitionen von rund 17 500 Euro die Rede, der Unternehmer schießt denselben Betrag zu. Dazu kommen laufende Jahreskosten von zirka 5000 Euro.

"Für uns alleine wäre so ein Dienst Luxus", räumte Zech ein. Deswegen will er die Nachbargemeinden Pfaffenhofens ins Boot holen: außer Odelzhausen und Sulzemoos auch Egenhofen im Landkreis Fürstenfeldbruck und Eurasburg im Landkreis Aichach-Friedberg. "Dann würde sich die Startkosten für jede Kommune nur noch auf 3500 Euro belaufen", rechnete der Rathauschef vor. "Wenn unsere Helfer in einem Nachbarort ein Leben retten, dann wird die jeweilige Gemeinde schon mitziehen", ist sich Zech sicher.

In den kommenden Tagen sollen die Nachbarkommunen angeschrieben werden, mit Bitte um Stellungnahme bis zum 31. Oktober. Doch auch wenn die Pfaffenhofener Pläne bei den Nachbarn auf keine Gegenliebe stoßen, sollen die ersten Pfaffenhofener "First Responder" ihren Dienst am 1. Februar des kommenden Jahres antreten. "Die fünftausend Euro pro Jahr kriegen wir mit Sicherheit über Sponsoren zusammen", gab sich Zech überzeugt und wandte sich an den Gast: "Bei den Erstinvestitionen müsste uns Herr Aicher noch etwas entgegenkommen." Der Münchner Firmenchef gab dazu keine festen Zusagen. Er ließ aber durchblicken, dass es ihm im Wesentlichen um den Werbeeffekt für sein Unternehmen geht, unter anderem bei der Anwerbung von neuen Mitarbeitern. "Wir verdienen an dem First Responder in Pfaffenhofen keinen Cent", erklärte Aicher.

Im Landkreis Dachau unterhalten unter anderem das Technische Hilfswerk sowie der Malteser Rettungsdienst First Responder-Gruppen. Kommunen wie Altomünster, Bergkirchen, Haimhausen, Hilgertshausen-Tandern, Petershausen und Schwabhausen sowie die Große Kreisstadt hätten damit gute Erfahrungen gemacht, sagt Zech. Seine Kollegen Peter Felbermeier aus Heimhausen und Markus Hertlein aus Hilgertshausen-Tandern hätten ihm zugeraten, "diese Chance unbedingt zu nutzen", erzählte der Pfaffenhofener Rathauschef. Der Gemeinderat stimmte den Plänen einmütig zu.

Mit den Begriffen "First Responder" oder "Helfer vor Ort" werden freiwillige Sanitätshelfer bezeichnet, die an ihrem Wohn- oder Arbeitsort die Rettungskette von Erste Hilfe bis zum Krankenhaustransport ergänzen. Das Bayerische Innenministerium spricht von "örtlichen Einrichtungen organisierter Erster Hilfe" oder "Ersthelfergruppen". Sie setzen sich aus einschlägig ausgebildeten ehrenamtlichen Kräften zusammen. Ihr Ziel sei es, Erste Hilfe zu leisten, bis der Rettungsdienst eintrifft, wie es in einem Leitfaden heißt, den das Ministerium auf seiner Internetseite veröffentlicht hat. "Organisierte Erste Hilfe ist weder Bestandteil des öffentlichen Rettungsdienstes noch dessen Ersatz, sondern dient lediglich der Unterstützung", so das Innenministerium.