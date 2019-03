6. März 2019, 21:46 Uhr Gemeinderat "Bussi" ist beliebt

Indersdorfer Seniorenbus fährt bald auch nach Niederroth

Von Robert Stocker, Markt Indersdorf

Ältere Bürger in Niederroth werden bald mobiler sein: Der Indersdorfer Seniorenbus soll auch in ihrem Ortsteil verkehren. Eine Umfrage in umliegenden Ortsteilen hatte ergeben, dass es bei den Senioren vom 65. Lebensjahr an in Niederroth eine große Nachfrage gibt. Geplant ist, dass der Seniorenbus einmal wöchentlich am Dienstagvormittag nach Niederroth fährt und den Ortsteil mit dem Hauptort verbindet. Außerdem beschloss der Gemeinderat, die Seniorenbuslinie zu einer dauerhaften Einrichtung zu machen. Das Indersdorfer Omnibusunternehmen Schilcher soll eine endgültige Betriebserlaubnis bei der Regierung von Oberbayern beantragen.

Der Gemeinderat beschloss im Juli 2018, den Betrieb der Buslinie Senioren Indersdorf, kurz Bussi, bis zum 31. Juli 2019 zu verlängern. Bisher läuft die Linie im Probebetrieb. Das Busunternehmen Schilcher, das die Fahrten macht, beantragte bei der Regierung von Oberbayern dreimal eine Betriebserlaubnis für je ein halbes Jahr. Weil der Probebetrieb nicht mehr verlängert wird, muss nun eine endgültige Betriebserlaubnis beantragt werden. Beim Antragsverfahren werden alle örtlichen Busunternehmen angehört. Das Verfahren dauert etwa zwei bis drei Monate. Deshalb musste der Gemeinderat schon jetzt entscheiden, ob der "Bussi" künftig weiterfährt.

Von Februar 2018 bis Januar 2019 nutzten 789 Fahrgäste das Angebot. Den Kosten von 14 114 Euro standen Einnahmen von 721 Euro gegenüber. Bei einem Preis von einem Euro pro Fahrt ist die Buslinie natürlich ein Zuschussbetrieb. Menschen mit einer schweren Behinderung müssen gar nichts zahlen. Der Seniorenbus fährt zweimal wöchentlich am Dienstagvormittag und am Donnerstagnachmittag. Der Shuttle-Service für Senioren vom 65. Lebensjahr an wird im Hauptort gut angenommen. Die Linie hat 13 Haltestellen im Ort und fährt wichtige Einrichtungen wie das Krankenhaus oder den Bahnhof an. Der Bus erschließt auch das Indersdorfer Gewerbegebiet. Ältere Menschen, die nicht mehr Auto fahren oder gesundheitsbedingt nicht mehr mobil sind, können so ihre Einkäufe im Supermarkt machen. Zwei Stunden später kommt der "Bussi" wieder zur Haltestelle und bringt die Fahrgäste zurück.

Um den Bedarf für "Bussi" auch in den umliegenden Ortsteilen festzustellen, führte die Verwaltung bei den Senioren vom 65. Lebensjahr an eine Befragung durch. 720 Fragebögen wurden versandt, 207 kamen zurück. Ergebnis: Insgesamt 69 Personen meldeten Interesse an, davon 40 in Niederroth, zwölf in Langenpettenbach, sechs in Hirtlbach, drei in Ainhofen, drei in Gundackersdorf, zwei in Tiefenlachen und jeweils eine in Eichhofen, Ottmarshart und Wagenried. Weil die Nachfrage in Niederroth am größten war, wird der Ortsteil an die Buslinie angebunden. Drei Bushaltestellen sollen dort entstehen: am Gasthaus Prummer, am Bahnhof Niederroth und an der Tankstelle am Schulmeisterberg. Sie werden einmal wöchentlich am Dienstagvormittag angefahren. Geplant ist eine Hin- und eine Rückfahrt. Der Fahrplan wurde schon überarbeitet. Durch das erweiterte Angebot entstehen der Gemeinde zusätzlich Kosten in Höhe von zehn Euro pro Fahrt.