24. August 2018 Teure Kläranlage

Das Bündnis für Dachau will in einer Anfrage an Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) wissen, welchen Betrag die Gemeinden Schwabhausen und Röhrmoos für die Entsorgung ihres Abwassers in die Dachauer Kläranlage zahlen. Um die Leistungsfähigkeit der Anlage zu verbessern, müssten erhebliche Investitionen getätigt werden. Die Bevölkerung Dachaus nehme ständig zu. 2020 stehe die Verlängerung der wasserrechtlichen Genehmigung der Kläranlage an. Wenn der Vertrag mit der Gemeinde Röhrmoos gekündigt werde, könnten die Investitionen möglicherweise geringer ausfallen. Zumindest aber solle überprüft werden, ob alle Einleitergemeinden einen fairen Beitrag zum Betrieb der Kläranlage leisten. Eventuell müssten bestehende Verträge gekündigt und dann neu verhandelt werden, schlägt das Bündnis vor. Die Dachauer Bürger dürften nicht überproportional belastet werden.