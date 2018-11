1. November 2018, 21:47 Uhr Gemeindeentwicklung Erdweger Bürger reden über das Ortskonzept

Die Gemeinde Erdweg beschäftigt sich seit dem vergangenen Jahr mit der künftigen Entwicklung der Gemeinde Erdweg. In die Erarbeitung des Ortsentwicklungskonzeptes wurden und werden neben dem Gemeinderat auch die Vertreter der aktiven Gruppen sowie alle interessierten Bürger eingebunden. Es wurden Ziele für die Entwicklung der Gemeinde erarbeitet und Maßnahmen abgeleitet. Dabei geht es unter anderem um Wohnen, Demografie, Versorgung, Handel, Gewerbe, Sport und Freizeit bearbeitet worden. Bis jetzt wurden Analysen erstellt, Ziele der Ortsentwicklung formuliert und Strategien zur weiteren Vorgehensweise erarbeitet. Bevor das integrierte Ortsentwicklungskonzept durch den Gemeinderat endgültig beschlossen wird, soll in einer zweiten öffentlichen Bürgerbeteiligung der vorliegende Entwurf zur Diskussion gestellt werden. Alle Bürger sind daher sehr zum Gedankenaustausch über das Ortsentwicklungskonzept am Dienstag, 6. November, um 19 Uhr ins Wirtshaus am Erdweg eingeladen.