Autor und Mitherausgeber Lutz Kreutzer liest am Dienstag, 15. Oktober 2019, um 19 Uhr, in der Gemeindebücherei Karlsfeld aus dem Buch "Die gruseligsten Orte in München". Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 08131/99-130 oder buecherei@karlsfeld.de.