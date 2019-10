Inge Straub liest am Donnerstag, 17. Oktober "Im Schwimmbad" von Susanne Göhlich. In dem Buch geht es um die Zwergengruppe des Kindergartens, die gemeinsam das Freibad besucht. Fast alle Kinder freuen sich, nur Adrian traut sich nicht ins Wasser. Doch dann will er beweisen, dass auch er mutig ist und klettert auf das Dreiersprungbrett. Die Lesung ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr in der Gemeindebücherei Karlsfeld. Der Eintritt ist für Kinder und Eltern frei.