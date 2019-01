28. Januar 2019, 21:47 Uhr Gemeindebücherei Inge Straub liest Kindern vor

Schwarte und Ringelschwänzchen feiern Hochzeit im Wald von Swineland. Dank Schwartes Erfindungsreichtum wird aus den stinkenden Gästen eine feine Hochzeitsgesellschaft. Inge Straub liest am Donnerstag, 31. Januar, in der Karlsfelder Gemeindebücherei am Marktplatz die Geschichte "Na warte, sagte Schwarte" von Helme Heine vor. Die Lesung ist für Kinder von vier Jahren an geeignet und beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.