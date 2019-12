Alle Gemeinden haben nun den landkreisweiten Veranstaltungskalender auf ihren Webseiten eingebunden. Damit werden mit Hilfe von Dachau Agil umgesetzten Leaderprojektes die bestehenden Insellösungen abgelöst, wie es in einer Pressemitteilung des Regionalentwicklungsvereins heißt. Es handelt sich um eine landkreisweite, übergreifende Veranstaltungsplattform, auf der sämtliche Veranstaltungen im Dachauer Land gesammelt abgerufen werden können. Informationen zu Veranstaltungen in angrenzenden Landkreisen werden über eine Umkreissuche zugänglich gemacht. Über ein Meldemodul können alle Vereine sowie alle Bürgerinnen und Bürger ihre Termine von sofort an in den Kalender einstellen und der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Der Kalender ist ebenfalls auf der Webseite des Regionalentwicklungsvereins www.dachau-agil.de und Projektes "Naherholung und Tourismus im Dachauer Land" www.tourismus-dachauer-land.de online. Das Projekt wurde von Dachau Agil mit Zuschüssen der EU umgesetzt. Der Vorsitzende, Pfaffenhofens Bürgermeister Helmut Zech (CSU) ist begeistert: "Künftig erhalten alle Bürgerinnen und Bürger einen Überblick über das gesamte Veranstaltungsportfolio unseres Landkreises. Ein besonderer Dank geht an unsere Mitgliedsgemeinden für die gute Unterstützung bei der Umsetzung."