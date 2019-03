14. März 2019, 21:59 Uhr Gemeinde Der Bürger hat das Wort

Die nächste Bürgerversammlung in Haimhausen findet am Donnerstag, 28. März, um 19 Uhr in der Aula der Grund- und Mittelschule statt. Bürgermeister Peter Felbermeier berichtet dabei über aktuelle Projekte der Gemeinde. Die Besucher erhalten Informationen zur beabsichtigten Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes am "Kramer Kreuz" und dem anstehenden Bürgerentscheid am 26. Mai. Verkehrsfachplaner Christian Fahnberg und der Emmissionssachverständige Andreas Kottermair stehen für Fragen zur Ver

fügung. Dann haben die Bürger das Wort. Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung müssen der Gemeindeverwaltung schriftlich spätestens am 20. März vorliegen.