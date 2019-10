Der Eisolzrieder See ist ein überörtliches Naherholungsgebiet, das bei den Bürgern sehr beliebt ist. Für den Unterhalt des Geländes und die Verkehrssicherung wäre eigentlich der Landkreis Dachau verantwortlich. Die Gemeinde Bergkirchen hat sich 2008 vertraglich verpflichtet, die Aufgaben auf eigene Kosten zu übernehmen. Unter dieser Voraussetzung wurde das Naherholungsgelände auch ausgebaut. Weil die Ausgaben für den Unterhalt ständig stiegen, beteiligte sich der Landkreis mit 50 Prozent an den Kosten. Der Anteil wurde auf maximal 25 000 Euro begrenzt. Nun hat die Gemeinde Bergkirchen den Landkreis gebeten, seinen Anteil erneut zu erhöhen. Der Grund: Die Kosten für den Unterhalt steigen wieder stark an. Dies sei auf den Mehraufwand beim Mähen der Wiesen zurückzuführen. Bisher wurden die Rasenflächen mit einem Schlepper gemäht. Die Folge war, dass das Schnittgut liegen blieb und sich Klee in den Wiesen ansiedelte. Um das zu verhindern, soll jetzt ein Großflächenmäher eingesetzt werden, der das Schnittgut aufnehmen kann. Außerdem ist die Mähleistung dieses Geräts geringer, weil sein Behälter immer wieder entleert werden muss. Das Schnittgut muss zudem entsorgt werden. Der Großflächenmäher hat deshalb einen höheren Stundensatz. Die Pflegearbeiten übernimmt der Maschinenring, der die Wiesen elfmal pro Jahr mäht. Die jährlichen Gesamtkosten für den Unterhalt betragen damit 71 700 Euro. Der Landkreis übernimmt jetzt die Hälfte davon.