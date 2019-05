3. Mai 2019, 22:04 Uhr Gemäldegalerie Die Anfänge der Künstlergruppe

Zum 100. Geburtstag der Künstlervereinigung Dachau (KVD) blickt die Gemäldegalerie mit einer Ausstellung in die Gründerzeit dieser traditionsreichen Gruppe zurück. Aus dem "Rat der geistigen Arbeiter" ging 1919 die Künstlergruppe Dachau hervor, der 44 Künstler angehörten, die nach dem Ersten Weltkrieg in Dachau geblieben waren. Nach einer ersten Ausstellung im Dachauer Schloss löste sie sich infolge von Not und Arbeitslosigkeit in den nächsten Jahren wieder auf. 1927 schlossen sich Dachauer Künstler dann in der Künstlervereinigung Dachau zusammen, die bis auf eine kurze Unterbrechung nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute besteht.

Zu sehen ist die Ausstellung in der Gemäldegalerie Dachau, Konrad-Adenauer-Straße 3, vom 10. Mai bis zum 15. September.