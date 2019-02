20. Februar 2019, 21:37 Uhr Gemäldegalerie Dachau Faszination Meeresküste

Aufgrund der großen Nachfrage bietet die Gemäldegalerie Dachau an diesem Donnerstag, 21. Februar, von 16 bis 18.15 Uhr einen Zusatztermin in der Reihe "Mit Oma und Opa ins Museum" an. Nicht nur das malerische Dachauer Moos zog vor gut hundert Jahren Künstler an, auch das an der Ostsee gelegene Ahrenshoop mit seiner beeindruckenden Steilküste entwickelte sich damals zu einer Künstlerkolonie. Die Besucher sehen sich einige der dort entstandenen Bilder an und gestalten nach einem kleinen Imbiss selbst ein Meeresbild auf Plexiglas. Anmeldung unter 08131/56 75-13 oder verwaltung@dachauer-galerien-museen.de. Kosten: zwölf Euro pro Erwachsener mit bis zu zwei Kindern, jede zusätzliche Person fünf Euro.