21. Januar 2019, 21:58 Uhr Gemäldegalerie Abendführung durch zwei Ausstellungen

Ein Kombi-Abendführung durch die Ausstellungen "Künstlerkolonie Ahrenshoop" in der Gemäldegalerie Dachau und "Zeitgenössische Landschaftsmalerei" in der Neuen Galerie wird am Donnerstag, 24. Januar, angeboten. Sie findet am Abend von 19 bis 21 Uhr statt und kostet zwölf Euro inklusive Eintritt. Anmeldung unter 08131/56 75-13 oder verwaltung@dachauer-galerien-museen.de.