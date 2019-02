4. Februar 2019, 22:03 Uhr Gelungener Start Großes Interesse am Volksbegehren

In drei Tagen tragen sich mehr als 5400 Stimmberechtigte ein

Das Volksbegehren "Rettet die Bienen" findet breite Unterstützung im Landkreis Dachau. An den ersten drei Tagen der Eintragungsfrist haben sich nach Zwischenmeldungen aus den Gemeinden bereits mehr als 5400 Wählerinnen und Wähler, das sind deutlich mehr als fünf Prozent, in die Listen eingetragen. In der Gemeinde Vierkirchen wurde sogar bereits am Samstag die Zehn-Prozent-Hürde überschritten. "Dieses Volksbegehren ist auf einem guten Weg, das erfolgreichste der Geschichte Bayerns zu werden", sagt Adrian Heim, einer der Sprecher des landkreisweiten Aktionsbündnisses. "Soweit uns bekannt, konnte noch nie ein Volksbegehren im Landkreis Dachau so hohe Eintragungszahlen in den ersten drei Tagen der Eintragungsfrist erzielen."

Und sein Mitstreiter Peter Heller ergänzt: "Wir brauchen aber weiterhin jede Stimme, denn nicht überall in Bayern ist die Unterstützung so hoch wie im Landkreis Dachau." Nicht zu vergessen sei laut Heller, dass die Staatsregierung angekündigt habe, beim Erfolg des Volksbegehrens einen eigenen Alternativentwurf zum Volksentscheid vorzulegen. "Je deutlicher wir die Zehn-Prozent-Hürde überspringen, umso mehr wird der Druck auf die Staatsregierung steigen, möglichst viele unserer Forderungen in den Alternativentwurf zu übernehmen." Die aktuellen Zahlen aus dem Landkreis Dachau sind im Internet unter http://www.oedp-dachau.de/volksbegehren/zwischenergebnis-im-landkreis-dachau/ einzusehen.