Wiesnzeit ist Kontrollzeit: Die Dachauer Polizei hat am Montagabend allein sieben Personen mit Alkohol intus angehalten. Die Folgen der Kontrollen treffen manch einen hart: So muss ein 50-jähriger Karlsfelder, der ein Promille Atemalkohol hatte, mit einem einmonatigem Fahrverbot rechnen. Noch schlimmer traf es einen 40-jährigen Markt Indersdorfer. Er wurde mit 1,56 Promille am Steuer erwischt und musste sogleich seinen Führerschein abgeben. Das gleiche passierte einem 26-jährigen Bergkirchener, der mit 1,22 Promille in Prittlbach auffiel. Beide erwartet nun ein Strafverfahren. Einen 53-jährigen Dachauer trafen die Beamten etwas orientierungslos bei den Fahrrädern an. Sie sperrten sein Rad daraufhin an und schickten den Betrunkenen zu Fuß nach Hause. Auch einem 49-jähriger Fürstenfeldbrucker, der sich gerade mit 0,82 Promille ans Steuer setzen wollte, wurde der Autoschlüssel abgenommen. Ein 42-jähriger Jetzendorfer fuhr bereits mit 0,72 Promille. Ihm winkt nun eine Geldbuße und ein Fahrverbot. Die Polizei ist übrigens keineswegs nur in Dachau unterwegs, um Alkoholsünder aufzuspüren, sondern im gesamten Landkreis.