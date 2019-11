Ein 77-jähriger Münchner hat sich bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag schwerste Verletzungen zugezogen. Polizeiangaben zufolge wollte der Mann gegen 11.15 Uhr mit seinem Auto an der "Indersdorfer Gabel", der Kreuzung der Staatsstraßen 2047 und 2050, aus Markt Indersdorf kommend nach links in Richtung Dachau abbiegen. Hierbei übersah er einen von der Großen Kreisstadt kommenden Transporter. Dessen 55-jähriger Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und fuhr dem Pkw frontal in die Fahrerseite. Durch die Kollision wurde der 77-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und mit schwersten Verletzungen per Hubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der Fahrer des Transporters kam mit leichten Verletzungen davon.