7. April 2019, 22:29 Uhr Gegen Trickbetrug Mitmachtheater für Senioren

Unter dem Titel "Trickbetrug? Nicht mit mir!" lädt die Seniorenbeauftragte Gisela Hahn-Collesei zum Präventionstheater. Am Donnerstag, 11.April, tritt das Replay Theater auf. Es zeigt, wie leicht wir Trickbetrügern auf den Leim gehen - und wie wir wachsam reagieren könne. Das besondere an dem Stück ist, dass es sich um ein "Mitmachtheater" handelt. Die Vorstellung beginnt um 15 Uhr im Gasthaus zur Post in Schwabhausen. Der Eintritt ist frei. Die Kosten der Veranstaltung übernimmt die Gemeinde. Allerdings wünscht die Kommune eine Voranmeldung zur besseren Kalkulation. Wer Interesse hat, kann sich bei Katha Gebell unter Teleon 08138/9325-15 oder unter katja.gebell@schwabhausen.de melden.