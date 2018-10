4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Gegen Politikverdrossenheit Grüne für jüngere Wähler

Buntes Aktionsprogramm auf dem Marktsonntag in Karlsfeld

Die Grünen im Landkreis Dachau und die Grüne Jugend Bayern starten eine Aktion zur Beteiligung von jungen Menschen an politischen Entscheidungsprozessen. Bereits seit langem fordert die Partei, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken - immerhin wählen die jungen Menschen dann im Schnitt mit 18 das erste Mal einen Bundestag und nicht erst mit 20 Jahren. Aus diesem Grund gibt es einen Stand auf dem Marktsonntag am 7. Oktober in Karlsfeld zu diesem Thema. Kinder und Jugendliche können zwischen 10 und 14 Uhr Kandidaten und Mandatsträger der Grünen persönlich befragen. Die Grüne Jugend wird zudem von ihrem politischen Einfluss und ihren Erfolgen berichten.

Der Sprecher des Kreisverbands Michael Fritsch sagt dazu: "Es geht uns darum, der Politikverdrossenheit zu begegnen und junge Menschen frühzeitig an demokratische Entscheidungsprozesse heranzuführen. Kaum ein Jugendlicher weiß um die Möglichkeiten eines Praktikums im Bundestag oder wie leicht man in einer Partei wichtige Entscheidungen mit beeinflussen kann." Wer möchte, kann seine Sorgen auf Dosen schreiben und diese dann abräumen. Oder auf einer Tafel die Zufriedenheit mit Entscheidungen der Vergangenheit markieren. Die Kleinen können auch einfach den großen Seifenblasen zuschauen, die zum Träumen anregen.